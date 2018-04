Szél: Csárdi Antal nem lép vissza a Belvárosban

Juhász Péter után egy másik pártelnök, Fekete-Győr András is visszalépett a Belvárosban. A Momentum vezetője ezt azzal magyarázta, hogy egy friss közvélemény-kutatás szerint az MSZP–Párbeszéd jelöltje, V. Naszályi Márta a legesélyesebb ellenzéki jelölt. Szél Bernadett, az LMP társelnöke hétfő este kijelentette: jelöltjük nem lép vissza a Belvárosban. A XVI. kerületben viszont az Együtt jelöltje, Vajda Zoltán a Fidesz legesélyesebb kihívója, ő azt kéri a többiektől, hogy lépjenek vissza.

Nem szeretné, ha a Belvárosban visszalépne az LMP-s Csárdi Antal – jelentette be az LMP kormányfőjelöltje a Hír TV Egyenesen című műsorában. Szél Bernadett szerint nem jó, hogy az egyezkedésről szól a kampány utolsó hete, ők ezért már korábban meg akartak állapodni. A Belvárosban ettől függetlenül a saját jelöltjüket tartják a legesélyesebbnek. Ugyanakkor azt nem zárta ki, hogy lesznek még visszalépésesek, de azt mondta, a legrosszabb, ha erről a médiában üzengetnek egymásnak.

A XVI. kerületben le sem ültek

Egy XVI. kerületi pizzériához hirdetett egyeztető megbeszélést Vajda Zoltán, az Együtt jelöltje, miután a Közös Ország Mozgalom felmérése szerint ő az egyetlen, aki a kerületben legyőzheti Szatmáry Kristóf fideszes jelöltet. Bár az egyeztetésre rajta kívül senki más nem jött el, a képviselőjelölt ezt a húsvéti időpontnak tudta be, és lát rá esélyt, hogy még időben visszalépnek a többiek.

„Az a feladat van, hogy a jelölttársaim belássák, hogy az egyéni jelölti ambíciók, a pártlogika, a vesztes mandátum alapján számolt töredékszavazatokra hajtás azt jelenti, hogy fideszes marad hatalmon a parlamentben. Úgyhogy lehet, hogy nem jó a stílus, hogy húsvéthétfőre hívtam őket ide, úgy gondoltam, hogy minden nap számít, most már órák vannak hátra” – fogalmazott Vajda Zoltán.

Voltak biztató jelek

Jobban halad a koordináció a Belvárosban, ahol Juhász Péter után a Momentum elnöke, Fekete-Győr András is bejelentette, hogy visszalép. Fekete-Győr az után döntött így, hogy a körzetben újabb felmérés készült, amely az MSZP–Párbeszéd színeiben induló V. Naszályi Mártát hozta ki a legesélyesebbnek.

„A Medián 1200 embert kérdezett meg, és orrhosszal ugyan, de V. Naszályi Márta lett a legesélyesebb jelölt. Én tartom magam az ígéretemhez, vállalom a felelősséget, és visszalépek V. Naszályi Márta javára a budapesti 1. választókerületben. Egyúttal együtt érzek azokkal a fiatalokkal is, akik életükben most először vasárnap fognak tudni szavazni, de becsapva érzik magukat, mert a politikai pártok vagy tesznek rájuk, vagy a hátuk mögött adják veszik-a szavazataikat úgy, hogy még le sem adták. Én ilyet nem játszom. Alkuk helyett cselekszem” – jelentette ki a pártelnök.

Fekete-Győr a Hír TV Egyenesen című műsorában azt mondta: hetek óta gondolkodott a visszalépésen, szerinte nem volt könnyű döntés, de felelősnek érzi magát az Orbán-rendszer lebontásáért. Egy új politikai kultúrában ez is nagyon fontos, hogy ne csak ígérgessünk, hanem tegyünk is. Ne csak alkudozzunk, cselekedjünk is - mondta.

Még az is elképzelhető, hogy V. Naszályi is visszalép. A Hír TV-nek azt mondta: az a legfontosabb, hogy csak egy induló legyen, így ha más lehetőség nem lesz, visszalép az LMP-s Csárdi Antal javára. „Abban az esetben, hogy ha ez a döntés születik a pártszövetséggel, illetve az LMP-vel egyeztetve, akkor természetesen megteszem ezt a lépést, hiszen eleve ezt mondtam, hogy ebben a körzetben is, mint az országban mindenhol, egy jelöltnek kell maradnia, és ez nem rajtam fog múlni. Úgy gondolom, hogy az eredmények fényében le kell ülni, meg kell beszélni, és kell hozni közösen egy döntést” – fogalmazott az MSZP–P jelöltje.

Az MSZP–Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje közben egy műsorban arról beszélt: tíz-tizenöt fontos körzetben lehet komoly esélye további visszalépéseknek.