Szél Bernadett minden apával és anyával szolidáris

A Magyar Orvosok Szakszervezete is elfogadhatatlannak tartja az éves túlóra-keret 400 órára emelését. Facebook oldalukon azt írják, újabb terhek helyett a magyar munkavállalók is uniós átlagbért érdemelnének. Az ellenzéki pártok képviselői is tiltakoznak az elképzelés ellen.