Szél Bernadett lehet a Momentum főpolgármester-jelöltje – közölte egy névtelenséget kérő, párthoz közelálló forrás. Ennek fényében viszont már nem is annyira elrugaszkodott Tamás Gáspár Miklós tegnapi publicisztikája, aki szintén arról ír, hogy az LMP egykori társelnöke lehet a Momentum aspiránsa. Az EP-választáson szerzett két mandátum megszerzését követően ugyanis Fekete-Győr Andrásék bejelentették: a Momentum saját főpolgármester-jelölttel rukkolhat elő. Hiába élteti tehát az ellenzéki sajtó az immár Gyurcsány Ferenc által is támogatott MSZP-s, P-s jelöltet, Karácsony Gergelyt, nagy egymásnak feszülés és sok dráma várható Budapesten az ellenék berkeiben.

Már a héten eldőlhet, hogy a Momentum indít-e saját főpolgármester-jelöltet az őszi választásokon – minderről a 24.hu számolt be kedden. A lapnak Fekete-Győr András, a párt elnöke arról is beszélt, hogy egészen biztosan átgondolják majd az eddigi ellenzéki megállapodásokat. Mint ismert: áprilisban a Momentum Budapesten összefogott az MSZP-Párbeszéddel és a DK-val, és leszögezték, hogy az előválasztás győztesét fogják támogatni Tarlós Istvánnal szemben. Az áprilisi megállapodást Fekete-Győr tájékoztatása szerint abban a szellemben kötötték, hogy május 26-a után esetleg új pártokkal kiegészülve átgondolják az egészet. Most viszont úgy tűnik, hogy a két mandátum megszerzése arra ösztönözheti a Momentumot, hogy saját jelöltet állítsanak, aki – egy párthoz közeli forrás szerint – valószínűleg az LMP-ből ejtőernyőző Szél Bernadett lesz. Szél annak ellenére, hogy azt nyilatkozta: nem csatlakozik a Momentumhoz, mégis jelentős aktivitással vesz részt a párt rendezvényein. Megjelent például – hűséges társával, Hadházy Ákossal természetesen – a Momentum eredményváróján, és kampányolt Donáth Annának is.

Ez viszont jelentősen átfestheti az ellenzéki palettát, hiszen az Index, a 444 és a HVG már az EP-választást követő napon önkéntes kampányba kezdett Karácsony Gergelyt éltetve, a balliberális tömjénhez Gyurcsány Ferenc hétfői bejelentése is jelentős muníciót adott. A Demokratikus Koalíció elnöke ugyanis közölte, hogy a zuglói polgármester mögött négy párt, a DK, a Momentum, az MSZP és a Párbeszéd áll, amelyek erről írásos megállapodást is kötöttek. Szavai szerint nincs ok arra, hogy bármelyikük is „elbizonytalanodjon (…) Karácsony Gergely támogatásában” – bár ekkor még nem tudhatott arról, hogy a Momentum újragondolja a megállapodást és esetleg önálló jelöltet állít. Izgalmas adalék, hogy a Momentum álláspontja is ingatag, ha Gyurcsányékról van szó. Bizonytalanságukat az is jól mutatja, hogy Fekete-Győr András nemrégiben még arról beszélt, hogy

Gyurcsánynak el kéne takarodnia a közéletből,

ma viszont az Azonnali.hu kérdésére válaszolva azt mondta, hogy akár az együttműködés is elképzelhető a Demokratikus Koalícióval. Úgy fogalmazott:

az Európai Parlamentben Dobrev Klára és további három DK-s képviselő fog dolgozni. Szerintem ők kiváló kampányt csináltak, több vitán is részt vettünk velük. Le a kalappal a kampányuk előtt, együtt fogunk velük tudni működni az Európai Parlamentben.

Ide kapcsolódik, hogy Gyurcsány már arról beszélt az ATV-ben: a szocialisták helyett az ALDE, azaz a Gui Verhofstadt által fémjelzett liberális frakcióba ülnek majd az EP-ben, amihez Emmanuel Macron formációja is csatlakozik majd. Informátorunk mindemellett arról is beszélt, hogy a Momentum kampányában az ALDE is segített: social marketing tanácsadókkal turbózták fel a nolimpiás mozgalomból kinőtt pártot. Ezt alátámaszthatja az is, hogy az általunk megkérdezett hazai social marketing szakember véleménye szerint a korábbi kampányaikhoz képest látványos a Momentum fejlődése, akik most a lehető legmainstreamebb üzenetekkel kampányoltak, intenzív és szegmentált hirdetésekkel célozták meg a 45 év alatti korosztályt a közösségi média exkluzív hirdetési csatornáin, akiket így tudtak mobilizálni. Azonban az kérdéses, hogy ezt a heterogén szavazói bázist milyen üzenetekkel képesek egyben tartani, ha egyáltalán képesek lesznek rá.

PestiSrácok.hu