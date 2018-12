Szél Bernadett: Fegyveres őrök terrorizáltak

2018. DECEMBER 17., HÉTFÕ A BELÜGYMINISZTÉRIUM KÖZLEMÉNYÉBEN SZÓLÍTOTTA FEL A TEGNAPI KORMÁNYELLENES TÜNTETÉS SZERVEZÕIT, HOGY TARTSÁK ÉS TARTASSÁK BE MAGYARORSZÁG TÖRVÉNYEIT. A TÜNTETÉS TEGNAP 15 ÓRAKOR KEZDÕDÖTT A HÕSÖK TERÉN, MAJD AZ ALKOTMÁNY UTCA ÉS A KOSSUTH TÉR KERESZTEZÕDÉSÉNÉL KIJELÖLT HELYSZÍNEN FOLYTATÓDOTT. A TÚLÓRATÖRVÉNY ELLENI TÜNTETÉSEN ELLENZÉKIEK SZÓLALTAK FEL AZ ALKOTMÁNY UTCÁBAN, KÉSÕBB A KÖZTELEVÍZIÓ ÉPÜLETE ELÕTT DEMONSTRÁLTAK. AMIKOR A TÖMEG MEGINDULT AZ ÉPÜLET FELÉ A RENDÕRÖK KÖNNYGÁZT FÚJTAK AZ ELSÕ SORRA. ELÕÁLLÍTOTTAK EGY FÉRFIT A RENDÕRÖK, MERT PROVOKÁLTA AZ EMBEREKET A TÖMEGBEN NAPI.HU. TÖBB ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ BEMENT AZ MTVA ÉPÜLETÉBE, HOGY A TÜNTETÕK KÖVETELÉSEIT ÉLÕ ADÁSBAN FELOLVASSÁK KÖZÖLTE SZÉL BERNADETT FACEBOOK OLDALÁN. AZ EGYIK JOBBIKOS KÉPVISELÕ A TÛZJELZÕ MEGNYOMÁSÁVAL PRÓBÁLTA MEGSZAKÍTANI A KÖZTELEVÍZIÓ ADÁSÁT. AZ MTVA ÉJFÉLKOR MÉG NEM FOGADTA A KÉPVISELÕKET. HADHÁZY ÁKOS: AKIBEN VAN KITARTÁS, TARTSON KI, HÍVJANAK MÁSOKAT IS, AKINEK HAZA KELL MENNI, MENJEN HAZA 24.HU. VIDÉKEN IS TÜNTETTEK A KORMÁNY ELLEN, BÉKÉSCSABÁN, DEBRECENBEN, GYÕRBEN, MISKOLCON ÉS SZEGEDEN IS. A FIDESZ SZERINT EGYRE NYILVÁNVALÓBB, HOGY BÛNÖZÕI KÖRÖK IS RÉSZESEI A SOROS-HÁLÓZAT ÁLTAL SZERVEZETT UTCAI ZAVARGÁSOKNAK. TARLÓS ISTVÁN: BLÖFF AZ ELLENZÉKI ELÕVÁLASZTÁS, ÉS NAGY SZÉGYEN, HOGY 10 ÉV ALATT NEM TUDTAK FELÉPÍTENI EGY OLYAN SAJÁT POLITIKUST, AKIBEN MEGBÍZNAK. DEUTSCH: ISMÉT A MAGYAROK ELLEN FORDULTAK A DK, AZ MSZP ÉS A PÁRBESZÉD EP-KÉPVISELÕI. MEGSZAVAZTÁK AZ EP STRASBOURGI ÜLÉSÉN A MIGRÁNSVÍZUM BEVEZETÉSÉT CÉLZÓ ELÕTERJESZTÉST. 2300-NÁL IS TÖBB KISTELEPÜLÉS KAPOTT SZOCIÁLIS TÜZELÕANYAGOT A BELÜGYMINISZTÉRIUMTÓL. MA-HAL: ELEGENDÕ HAL LESZ IDÉN AZ ÜNNEPEKRE, AZ ÁRAK 5-7 SZÁZALÉKKAL EMELKEDNEK A TAVALYIHOZ KÉPEST. EMMI: KORÁBBAN ÉRKEZNEK A DECEMBERI CSALÁDTÁMOGATÁSOK. DEC. 20-IG MINDEN ÉRINTETT MEGKAPJA A CSALÁDI PÓTLÉKOT, A GYERMEKGONDOZÁST SEGÍTÕ ELLÁTÁST ÉS A GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁST. TÖBB MINT 131 MILLIÓ FORINT GYÛLT ÖSSZE A KÖZMÉDIA JÓNAK LENNI JÓ! CÍMÛ JÓTÉKONYSÁGI MÛSORÁBAN TEGNAP ESTIG. HÁLAADÓ SZENTMISÉT MUTATOTT BE A VESZPRÉMI ÉRSEK 75. SZÜLETÉSNAPJA ALKALMÁBÓL VASÁRNAP ESTE A SZENT MIHÁLY-BAZILIKÁBAN. JEGYZÕ: KECSKÉS ATTILA, A FIDESZ-KDNP JELÖLTJE LETT A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KÁZSMÁRK POLGÁRMESTERE. IGAZSÁGÜGYI EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST ÍRT ALÁ TRÓCSÁNYI LÁSZLÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTER GEORGIÁVAL MTI. 2,7 SZÁZALÉKKAL EMELKEDNEK JÖVÕRE A NYUGDÍJAK, JELENTÕSEN NÕ AZ ÁPOLÓNÕK BÉRE, A KÖZPONTI KÖZIGAZGATÁSBAN 30%-OS FIZETÉSEMELÉS LESZ. AZ ENSZ MIGRÁCIÓS CSOMAGJA ELLENI TÜNTETÉSEN BRÜSSZELBEN, A TÜNTETÕK EGY RÉSZE RÁTÁMADT A RENDÕRÖKRE, AKIK KÖNNYGÁZZAL, VÍZÁGYÚVAL OSZLATTAK. MEGÁLLAPODÁS SZÜLETETT AZ ENSZ-KONFERENCIÁN A HÁROM ÉVE MEGKÖTÖTT PÁRIZSI KLÍMAEGYEZMÉNY VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL ÉS MENETRENDJÉRÕL. PÁRIZSI ÜGYÉSZSÉG: A KÓRHÁZBAN MEGHALT A STRASBOURGI LÖVÖLDÖZÉS EGYIK SEBESÜLTJE VASÁRNAP, A KEDDI MERÉNYLETNEK Õ AZ ÖTÖDIK ÁLDOZATA. DULAKODÁS ALAKULT KI PÁRIZSBAN A SÁRGA MELLÉNYESEK ÉS A FRANCIA RENDÕRSÉG KÖZÖTT AZ ÖTÖDIK HETE TARTÓ SZOMBATI MEGMOZDULÁSOK SORÁN. MINTEGY 17 EZREN TÜNTETTEK BÉCSBEN AZ OSZTRÁK KORMÁNY MIGRÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS POLITIKÁJA ELLEN SZOMBATON. NEM TÁRGYALHATÓ ÚJRA A BREXITMEGÁLLAPODÁS - SZÖGEZTÉK LE A BENNMARADÓ UNIÓS TAGÁLLAMOK VEZETÕI. ANGELA MERKEL: FEL KELL KÉSZÜLNI A BRIT KIVÁLÁSI MEGÁLLAPODÁS ELMARADÁSÁRA IS. KÁRPÁTALJAI KORMÁNYZÓ: VIKTOR BALOGA PÁRTJA RENDELTE MEG ÉS HELYEZTETTE KI A MAGYARELLENES ÓRIÁSPLAKÁTOKAT KÁRPÁTALJÁN. A ROMÁN SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT ELNÖKE SZERINT IOHANNIS HAZAÁRULÁST KÖVETETT EL. MICK MULVANEY, A FEHÉR HÁZ KÖLTSÉGVETÉSI IGAZGATÓJA LESZ DONALD TRUMP ÚJ KABINETFÕNÖKE. MEGVÁLASZTOTTÁK AZ ÚJ, MOSZKVÁTÓL FÜGGETLEN UKRÁN ORTODOX EGYHÁZ VEZETÕJÉT KIJEVBEN. A HAVAZÁS MIATT ELSÕFOKÚ FIGYELMEZTETÉST ADTAK KI SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG, HAJDÚ-BIHAR ÉS BÉKÉS MEGYÉRE. NINCS ELZÁRT TELEPÜLÉS AZ ORSZÁGBAN, A MAGYAR KÖZÚT FOLYAMATOSAN TAKARÍTJA AZ UTAKAT. A SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK KIENGEDI AZ ELÕZETESBÕL ÉS HÁZI ÕRIZETBE HELYEZI CZEGLÉDY CSABÁT. A BÍRÓSÁG ELRENDELTE ANNAK A CEGLÉDI FÉRFINAK A LETARTÓZTATÁSÁT, AKIT 4 ÉVES KISLÁNYA MEGERÕSZAKOLÁSÁVAL GYANÚSÍTANAK.