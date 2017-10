Székesfehérváron állították ki a Seuso-kincset

Mától 3 héten át látható Székesfehérváron a most már 14 darabból álló Seuso-kincs. A leletegyüttes a Magyar Nemzeti Múzeum szervezésében indult országos körútra, a következő 6 hónapban 6 vidéki városban mutatják be. A nagyméretű ezüstedények a 4. századból, a késő római korból származnak. Az 1970-es években találtak rá a Fejér megyei Kőszárhegy környékén, a megtaláló gyilkosság áldozata lett, a kincsnek pedig nyoma veszett. A magyar állam két részletben összesen körülbelül 13 milliárd forintért vásárolta meg korábbi tulajdonosától. A késő császárkorból ismert mintegy harminc hasonló nemesfém kincslelet között a Seuso-kincs mind művészi, mind anyagi értékét tekintve is kiemelkedőnek számít.

„Elképzelhető, hogy császári ajándékként kapta, a menyegzőjére ez a bizonyos Seuso nevezetű úr, és azért is lehet erre gondolni, mert a Kaiser-Augusti kincslelet, ami majdnem hogy a legközelebbi párhuzama ennek a leletegyüttesnek, azt is tudjuk, hogy az császári ajándék volt. Tehát az is elképzelhető” – mondta el Nádorfi Gabriella, a Szent István Király Múzeum régésze.