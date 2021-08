Székely János: Nem szabad elhomályosítani a család fogalmát

„Eljutottunk odáig, hogy egy híres tudóst azért büntettek meg, mert azt merte leírni, hogy az azonos neműek között a szexuális kapcsolat nem természetes. Benedek pápa ezt nevezte a tolerancia diktatúrájának ­– fogalmazott Székely János, szombathelyi megyés püspök a Vaol.hu-nak adott, az LMBTQ-mozgalomról, a gyermeknevelésről és a család fontosságáról szóló interjúban.

A portál kérdésére válaszolva, hogy miért érezte fontosnak a család körüli vitában állásfoglalást tenni, a püspök az elmúlt időszakban történt eseteket hozott fel példaként. Felidézte, hogy az Amerikai Egyesült Államokban azért perelt be egy azonos nemű pár egy cukrászt, mert nem volt hajlandó olyan tortát sütni a pár esküvőjére, amelyen két férfi van.

Szintén Amerikából idézett esettel szemléltetve az LMBTQ-lobbi hatását, Székely püspök elmondta: az egyik egyetemen a diákok azt a feladatot kapták, hogy alkossanak azonos nemű párokat és kézen fogva sétáljanak az utcán, majd mondják el, hogy milyen reakciókat tapasztaltak. A feladat pedig kötelező a diákok számára.

Ausztriai esetet említve a püspök felidézte egy magyar anyuka beszámolóját, aki korábban kint élt a családjával, és egy óvodai zsúron azzal szembesült, hogy az egyik kislányt fiúnak öltöztettek a szülei. Amikor az édesanya megkérdezte a szülőket, hogy miért tettek így, az osztrák anyuka elmondta, hogy a kislányuk kétéves korában pisztolyokkal, kardokkal és autókkal kezdett játszani, ők pedig úgy érezték, hogy a gyermek döntött: fiú szeretne lenni. ­ Ettől kezdve fiúsan fésülték és vágták a haját, és úgy is öltöztették. A szülők már azt is eldöntötték, hogy a gyermek tizenéves korában elkezdik a hormonkezelést is nála, hogy a teste se váljon nőiessé – mondta Székely János, majd kiemelte: mire a gyermek felnő és tudna dönteni az életéről, már visszafordíthatatlanul megtörtént a nemváltás.

A püspök szerint a nyugati világban teret hódító genderideológia nyomás alá helyezi a többségi társadalmat és arra törekszik, hogy mindent a saját szemléletével árasszon el. A reklámokat, a filmeket és a közoktatást is ez a szemlélet uralja. ­– Nem azt kérik, hogy a nemi vonzalma miatt senkit ne érjen megvetés és hátrányos megkülönböztetés –­ mutatott rá, majd hozzátette: ezzel a keresztény gondolkodás teljesen egyetért, és ha a múltban voltak az egyház vagy a társadalom részérül az azonos neműek iránt vonzódókkal szemben jogsértések és bűnök, akkor őszintén kéri a bocsánatukat. ­– Ugyanakkor nagyon fontos lenne a másik oldalról tiszteletben tartani a társadalom jelentős részének a család értékének védelme iránti vágyát.

Székely János arra is rámutatott, hogy a mai szélsőségesen liberális felfogás szabadságfogalma teljesen eltorzult. – A szabadság nem az önkény, nem az objektív valóságtól és értékektől elszakadást jelenti, hanem az érték felismerését és az arra törekvést – fogalmazott, majd arra is kitért, hogy az identitás nem olyasvalami, amit kitalálunk. – Kapjuk azt, ahogy kaptuk az anyanyelvünket, kaptuk a szüleinket, a családunk történetét – emlékeztetett. ­ A püspök szerint a szélsőségesen liberális ideológia egyik kísérlete a nyelvünk átalakítása. – Ilyen a házasság fogalma elleni támadás is. A keresztény szemlélet abból indul ki, hogy a világ szeretetből, Isten szeretetéből fakad, és azért alkotta az embert férfinak és nőnek, hogy a házasság formájában életet adjon és a szeretet ne záródjon egyetlen páros önzésébe. Vannak másfajta együttélési módik is, akár ha két férfi vagy két nő érez vonzalmat egymás iránt és valamilyen módon közös életet kezdenek. ­ Ez azonban más, mint a házasság, akármilyen jogokat kapcsolunk hozzá – fejtette ki. Székely János hangsúlyozta: fontos, hogy ne keverjük össze és ne homályosítsuk el a fogalmakat. A család minden társadalom alapköve, amely nélkül a társadalom életképtelenné válik.

Az interjú során a gyermekek iskolai LMBTQ-érzékenyítéséről is beszélt a püspök és úgy fogalmazott: a gyermek nevelésének legfőbb felelőse a szülő, aki megbízza az iskolát, hogy abban a szellemiségben neveljék, amelyet ő is jónak tart. ­– Egy szülő joga az is, hogy megtiltsa, hogy ártalmas hatásoknak tegyék ki a gyermekét – tette hozzá.

A kisgyermekeket érő, a nemi identitást célzó LMBTQ-érzékenyítés hatásáról úgy fogalmazott: a kisgyermek nemi identitása még érzékeny, nem lenne szabad megzavarni olyan dolgokkal, amelyeket egy óvodás vagy általános iskolás gyermek még nem érthet. Ehhez kapcsolódóan hozzátette: Amerikában megjelent Marie Winn Gyerekek gyerekkor nélkül című könyve, amely a jelenkor amerikai gyermekeit elemzi. – A szerző rámutat, hogy a mai gyerekek már úgy néznek ki és úgy is viselkednek, mint a kis felnőttek, és ez azért van, mert a felnőtt világ minden boldogtalanságát rájuk ömlesztik – mondta, majd leszögezte: pedig egy gyermek addig tud gyermek lenni, amíg hinni tud abban, hogy a világ szép, a szülei boldogok és a jó győz.

Magyar Nemzet