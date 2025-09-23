Szégyen, gyalázat – reagált a brüsszeli döntésre Magyar Péter mentelmi ügyében a miniszterelnök + videó

Megosztás itt:

Szégyen, gyalázat - a miniszterelnök így reagált arra, hogy az EP jogi bizottsága nem javasolta Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését. Szerinte ezzel bebizonyosodott, hogy hogy az ellenzék vezetője Brüsszel fogott embere.

Az európai parlament jogi bizottsága azért nem javasolta Magyar Péter mentelmi jogának a felfüggesztését, mert a Tiszán keresztül hatnak a magyar politikára - állapította meg az alapjogokért központ vezető elemzője is.

Manfred Weber megvédte Magyar Pétert - erről már a kormánypártok kommunikációs igazgatója írt. Menczer Tamás azt mondta: Webernek azért kell a Tisza Párt elnöke, hogy végrehajtsa Brüsszel terveit. A politikus leszögezte: nemet kell mondani Manfred Weberre és Brüsszelre.

A Fidesz európai parlamenti képviselője pedig azt hangsúlyozta, hogy Magyar Péter gyáván és törvénytelenül bújik a mentelmi joga mögé.