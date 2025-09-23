Keresés

Belföld

Szégyen, gyalázat – reagált a brüsszeli döntésre Magyar Péter mentelmi ügyében a miniszterelnök + videó

2025. szeptember 23., kedd 17:00 | HírTV

Orbán Viktor közösségi oldalán azt írta: bebizonyosodott, hogy a Tisza Párt elnöke Brüsszel fogott embere. A Fidesz fővárosi frakcióvezetője pedig azt hangsúlyozta, hogy senki sem állhat a törvények felett.

  • Szégyen, gyalázat – reagált a brüsszeli döntésre Magyar Péter mentelmi ügyében a miniszterelnök + videó

Szégyen, gyalázat - a miniszterelnök így reagált arra, hogy az EP jogi bizottsága nem javasolta Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését. Szerinte ezzel bebizonyosodott, hogy hogy az ellenzék vezetője Brüsszel fogott embere.

Az európai parlament jogi bizottsága azért nem javasolta Magyar Péter mentelmi jogának a felfüggesztését, mert a Tiszán keresztül hatnak a magyar politikára - állapította meg az alapjogokért központ vezető elemzője is.

Manfred Weber megvédte Magyar Pétert - erről már a kormánypártok kommunikációs igazgatója írt. Menczer Tamás azt mondta: Webernek azért kell a Tisza Párt elnöke, hogy végrehajtsa Brüsszel terveit. A politikus leszögezte: nemet kell mondani Manfred Weberre és Brüsszelre.

A Fidesz európai parlamenti képviselője pedig azt hangsúlyozta, hogy Magyar Péter gyáván és törvénytelenül bújik a mentelmi joga mögé.

Váratlan fordulat a magyar-szerb barátságban - Ez az, amire Brüsszel nem számított

Kocsis Máté: Magyar Péter újabb szemfényvesztése a nyugdíjasok átverésére

Magyar Péter lebukott: Brüsszel megmentette a börtöntől, de van egy szörnyű ára - átverte a szavazóit

Szijjártó Péter: Az Európai Parlament segít a bűnözőknek menekülni

Szijjártó Péter: Az Európai Parlament segít a bűnözőknek menekülni

 Szijjártó Péter szerint az Európai Parlament ismét kiállította magáról a bizonyítványt, miután nem függesztette fel az antifa terrorizmussal vádolt Ilaria Salis és a szintén bűncselekménnyel vádolt Magyar Péter mentelmi jogát. A külgazdasági és külügyminiszter szerint az EP ezzel segít a bűnözőknek a felelősségre vonás elkerülésében, és egy nyílt utcai embervadász oldalára állt.

