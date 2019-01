Szegeden is megpróbálják megfélemlíteni az újságírókat

Közösen ment újságírókat számon kérni az LMP és a Jobbik Szegeden. Az ellenzéki politikusoknál a múlt pénteki szegedi forgalomlassító demonstrációról szóló tudósítás verte ki a biztosítékot. A portál kudarcnak nevezte a tüntetést a jelenlévők alacsony száma és a fiatalok hiánya miatt.

„Tárgyszerűen az ott leírtak, nem feleltek meg a valóságnak, illetve volt egyfajta olyan sugalmazás, ami az egészet olyan kontextusba helyezte, hogy az ellenzéki pártok által szervezett rendezvény nem érte el a célját, igazából kudarcba fulladt. Mi ezt úgy értékeltük, hogy ez tényszerűen sem igaz” – közölte Fehér Attila, az LMP Csongrád megyei elnök.

A jobbikos Tóth Péter szerint a híroldal álhíreket gyárt a tulajdonosváltás óta. „Az elmúlt 10 évben egy konzervatív közéleti lapot tudtak működtetni, és viszonylag objektív módon beszámoltak a város közéleti dolgairól. Ahhoz képest Budapestről, Pécsről ideküldött szerkesztők központi kormányzati kommunikációt folytatnak, amivel alapvetően az a céljuk, hogy az ellenzéki pártokat lejárassák” – fogalmazott a szegedi Jobbik elnöke.

Tóth Péter áhírgyártással vádolta a portált amit a főszerkesztő visszautasított.

– Én értem, hogy ez egy divatos kifejezés manapság.

– A miniszterelnök is használja.

– A miniszterelnök is használja, önök is használják.

– Ezen nem fogunk összeveszni.

– Mi nem vagyunk ezek, mert ha ezek lennénk, akkor lenne 35 darab elvesztett perünk, 48 darab helyreigazításunk, de nincs ilyen – fogalmazott Kapitány Gergely főszerkesztő.

A jobbikos politikus beismerte, hogy nem kértek helyreigazítást, de azt ígérte, a jövőben hivatalosan is jelzik, ha félretájékoztatást tapasztalnak. A Szegedma.hu főszerkesztője azt kérte a politikusoktól, hogy ne használják politikai haszonszerzésre a hírportált.