2017. december 23.,
szombat, Viktória napja

Százmillióval támogatják Hosszú Katinka akadémiáját

Hír TV

2017. december 23., szombat 13:47

A fejlesztési tárca egyeztet a háromszoros olimpiai bajnokkal a koncepció kidolgozásáról.

Hosszú Katinka tervezett úszóakadémiája 110 millió forintot kap. Az Orbán Viktor által szignózott rendeletben arra szólítja fel a Nemzeti Fejlesztési Minisztert, hogy tárcája a Nemzeti Sportközpontokon keresztül egyeztessen a háromszoros olimpiai bajnokkal a koncepció kidolgozásáról.

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állami támogatásHosszú Katinka

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