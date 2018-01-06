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Százmilliókkal kaptak kevesebbet az önkéntes tűzoltók

Hír TV

2018. január 6., szombat 20:29

A tavalyihoz képest háromszázmillióval kevesebb pénzből gazdálkodhatnak idén a nem hivatásos tűzoltók.

Dobson Tibor, a Magyar Tűzoltó Szövetség elnöke kaposvári sajtótájékoztatóján azt mondta: 2018-ban csaknem négyszázmillió forintot kapnak az önkormányzati tűzoltóságok béremelésre és eszközfejlesztésre. A szervezethez az önkéntes tűzoltó egyesületek mellett az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok tartoznak. Az országban több mint hétszáz ilyen működik, létszámuk megközelíti a harmincezret, évente mintegy 11 ezer beavatkozást végeznek.

A nem hivatásos tűzoltóságok azok a szervezetek, és azon belül az önkéntes tűzoltó szervezetek is, amelyek leginkább jelen vannak a kis településeken. Tehát sokkal gyorsabban tudnak beavatkozni, sokkal költséghatékonyabban, mintha távolabbról kellene az ő hiányukban például hivatásos tűzoltóságot riasztani. Távol áll tőlem, hogy bármilyen szempontból is a hivatásos tűzoltóságok ellen beszéljek. Szó nincs erről. Itt két egyenrangú szervezetről van szó, ők egymás munkáját kiegészítik, annak érdekében, hogy a lakosság minél biztonságosabban tudjon élni – mondta Dobson Tibor.

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