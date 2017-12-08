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Százmilliókból támogatja a kormány a kolozsvári plébánia felújítását

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2017. december 8., péntek 09:37, frissítve: péntek 09:43

A pénzt a Bethlen Gábor Alapból biztosítják.

Háromszázmillió forint támogatást ad a kormány a kolozsvári Szent Mihály Római Katolikus Plébánia fejlesztésére – derült ki a Magyar Közlönyből. A pénzt a Bethlen Gábor Alapból biztosítják. Az átcsoportosításért a kormány nemzetpolitikában illetékes tagja felel.

A plébánia felújításáról egyébként októberben írtak alá szerződést, a tervek szerint a teljesen megújult templombelsőt 2020 karácsonyán szeretnék megáldani.

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