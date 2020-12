Százmilliárdok jutnak a családok otthonteremtésére

2 982 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 291 549-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 157 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 7 538-ra emelkedett. Már december végén elkezdődhet az egészségügyi dolgozók oltása a kijelölt oltópontokon Magyarországon - mondta az operatív törzs nevében megszólaló Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője. A látogatási tilalom ellenére, rendőrökkel hadakozva próbált meg bejutni a szekszárdi kórház Covid-osztályára Hadházy Ákos. A független országgyűlési képviselő közösségi oldalán tette közzé akciójáról a videót. Úgy látszik, hogy a baloldal nemcsak a védekezést akadályozza, hanem a védőoltások kapcsán is csak „kamuzásra” és politikai hangulatkeltésre képes - reagált a Fidesz Barkóczi Balázs DK-szóvivő nyilatkozatára. Nem ismerte el bűnösségét a Momentum elnöke a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. Fekete-Győr András ellen még szeptember végén emelt vádat az ügyészség, hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt. A sztrájkbizottsággal való érdemi tárgyalások azonnali megkezdését sürgetik nyílt levélben a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói. Ösztöndíj és fizetés mellett jelentős tanulmányi és vizsgakedvezményeket is kapnak azok az orvosi és egészségtudományi területen tanuló hallgatók, akik kiveszik a részüket a koronavírus-járvány elleni védekezésből - írta a Magyar Nemzet. Az új otthonteremtési program nagyjából 300 milliárd forintba kerülhet jövőre a költségvetésnek, és ennek több mint a felét felújításra fordíthatják majd a családok - mondta Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter a portfolio.hu-nak. Felsőoktatási intézményként működik majd a megújuló Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet 13 éve üresen álló épülete Lipótmezőn - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter a Kossuth Rádióban. A hazai halfogyasztás meghatározó része hagyományosan a karácsonyi időszakra esik, szakértői becslések szerint a haltermelők ekkor értékesítik a teljes éves étkezési halmennyiség mintegy 40 százalékát - mondta Nagy István agrárminiszter. A kormány újabb 4 magyar vállalat támogatásával 8,7 milliárd forintnyi beruházáshoz járul hozzá - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. A kormány 7,6 milliárd forinnttal támogat 3 magyar élelmiszeripari beruházást a nagyvállalati beruházásösztönző programon keresztül - jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter. Az idei évi gazdasági visszaesés mértéke nagyjából megegyezik a 2009-essel, egészen másképp reagált azonban a gazdaság az előző és a mostani krízisre, 2021-2023-ban várhatóan sokkal gyorsabb lesz a kilábalás - mondta Balatoni András, az MNB igazgatója. Új épülettel bővül a tatabányai Szent Borbála Kórház, a 18 milliárd forint értékű beruházás Magyarország jelenlegi legnagyobb volumenű egészségügyi fejlesztése - jelentette be Bencsik János fideszes országgyűlési képviselő. Honvédségi helikopterrel tették le az alapkövét Zalaegerszegen a német Rheinmetall és a magyar állam vegyesvállalata által mintegy 60 milliárd forintból épülő, Lynx harcjárműveket gyártó üzemnek A kormány a jövőben is megvédi Magyarország és Európa határait, valamint mindent megtesz azért, hogy megakadályozza a nemzetközi „migránsfolyosók” kialakulását – közölte Varga Judit igazságügyi miniszter a Facebook-oldalán. A Nyugat-Balkán Magyarország számára meghatározó jelentőségű térség, nemzetbiztonsági és nemzetstratégiai érdek is a térség stabilizálása, biztonsága és fejlődése - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Magyarország a szomszédos, egykor vele ellenséges államok legtöbbjével immár a szövetségesi viszony elmélyítésén dolgozik. Ukrajnában azonban központi, kormányzati szintre emelkedett a magyar közösségekkel szembeni fellépés - mondta Szijjártó Péter. Hét államtitkára lett a legnagyobb délvidéki magyar pártnak, a Vajdasági Magyar Szövetségnek a szerb kormányban. Az Európai Tanács múlt heti megerősítését és az Európai Parlament szerdai jóváhagyását követően az Európai Unió Tanácsa elfogadta az unió következő hétéves, 2021 és 2027 közötti költségvetéséről szóló rendeletet. Az Európai Unió meghosszabbította az ukrajnai helyzetet destabilizáló intézkedésekre válaszul Oroszországgal szemben bevezetett gazdasági szankciókat, illetve kiszélesítette a Fehéroroszországgal szemben októberben bevezetett megszorító intézkedéseket. Boris Johnson brit miniszterelnök szerint nagyon valószínű, hogy nem születik megállapodás az Egyesült Királyság és az Európai Unió jövőbeni kapcsolatrendszerének feltételeiről folyó tárgyalásokon. A koronavírus-járvány hivatalosan regisztrált fertőzöttjeinek száma 74,1 millióra nőtt a világban, a halálos áldozatoké pedig 1,6 millióra a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Az Európai Unió tagországai december 27-től megkezdik a lakosság koronavírus elleni beoltását - közölte Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Az Európai Gyógyszerügynökség január 6-án - a tervezettnél hat nappal korábban - fog dönteni arról, hogy javasolja-e a Moderna koronavírus elleni védőoltásának engedélyezését - jelentette be az ügynökség. A szlovén kormány az egész országra vonatkozóan további egy hónappal meghosszabbította a járványhelyzetet - közölte Jelko Kacin kormányszóvivő. Elhunyt 61 éves korában Hennagyij Kernesz, az északkelet-ukrajnai Harkiv város polgármestere a Covid-19-megbetegedés szövődményeiben - közölte barátja és üzlettársa, Pavlo Fuksz. A koronavírus-járvány harmadik hullámát elkerülendő országos karantént léptetnek érvénybe Lengyelországban december végétől január közepéig - jelentette be az egészségügyi miniszter. Közlése szerint szilveszterkor külön kijárási korlátozásokat vezetnek be A tömeges mozgás elkerülésére a hétvégétől szigorú ellenőrzést vezetnek be a repülőtereken, vasútállomásokon, valamint a vásárlóutcákban is, december 24-től pedig Olaszország teljes lezárása várható egészen január 3-áig. Lettországban a koronavírus-járvány miatti korlátozások ünnepek alatti szigorításáról döntött a kormány. Pozitív lett Emmanuel Macron francia államfő koronavírus-tesztje, ezért hét napra karanténba vonul - jelentette be a francia elnöki hivatal. Lemondta hivatalos útjait és önkéntes karanténba vonul António Costa portugál miniszterelnök, mert találkozott Emmanuel Macron francia államfővel, akinek pozitív lett a koronavírustesztje. Charles Michel, az uniós tagállamok vezetőit tömörítő Európai Tanács elnöke önkéntes karanténba vonul - jelentette be Twitteren Barendt Leyts, az elnök szóvivője. Dél-Anglia újabb kiterjedt térségei kerülnek a hétvégétől a koronavírus-járvány megfékezésére kidolgozott háromfokozatú készenléti rendszer legmagasabb szintjének hatálya alá - jelentette be a brit egészségügyi miniszter. Törökországban az elmúlt huszonnégy órában immár negyedik napja rekordszámú beteg vesztette életét a SARS-CoV-2 koronavírus okozta fertőzés szövődményeiben, ezúttal 243-an. Rekordot döntött az újonnan regisztrált koronavírus-fertőzöttek és a járvány halálos áldozatainak napi száma az Egyesült Államokban. Tegnap 247 403 fertőzöttet és 3656 halálos áldozatot regisztráltak az országban. A spanyol parlament alsóháza jóváhagyta az eutanázia engedélyezéséről és szabályozásáról szóló törvényjavaslatot. Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte a párizsi esküdtszék az Amszterdamból Párizsba közlekedő Thalys expresszvonaton 2015 augusztusban amerikai katonák által meghiúsított merénylet elkövetőjét, Ayoub El Khazzanit. Elfogtak a rendőrök Szegeden három embercsempészt, akik húsz határsértőt szállítottak járműveikben - tájékoztat a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság. Vizsgálatot indított a BKV Zrt. botrányos buszbérlési tendere ügyében a Közbeszerzési Hatóság - tudta meg a Magyar Nemzet. Azonosította a rendőrség azt a férfit, aki a legutóbbi nemzeti konzultáció fiktív adatokkal történő tömeges kitöltését lehetővé tevő programról osztott meg videókat közösségi felületen - közölte a rendőrség a honlapján. Szexuális kényszerítés és gyermekpornográfia miatt vádat emelt az ügyészség egy férfi ellen, aki hét kiskorú lánnyal kezdett ki a neten - közölte a Pest Megyei Főügyészség. Felborult egy autó a 75-ös főúton, Pacsa közelében, a jármű utasa a helyszínen életét vesztette - közölte a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság. Halálra gázolt egy gyalogost a vonat Zamárdiban. Eddig több mint 10 000 liter olajszármazékot és olajos vizet szivattyúztak le a vízügyi szakemberek a szigetszentmiklósi szennyezés helyszínén - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Szoboszlai Dominik az RB Leipzig labdarúgócsapatához szerződött a Salzburgtól. A 20 éves magyar válogatott középpályás a német klub honlapja szerint négy és fél éves, 2025 júniusáig szóló szerződést írt alá. A Bácskay Csenge, Böczögő Dorina, Kovács Zsófia, Makovits Mirtill, Székely Zója összeállítású magyar női tornászválogatott a harmadik helyen jutott döntőbe a törökországi Mersinben zajló Európa-bajnokságon. Férfi vízilabda BL: FTC-Telekom Waterpolo-Waspo Hannover (német) 19:6 Férfi kézilabda NB I: MOL-Pick Szeged - Telekom Veszprém 24:36 Osztrák jégkorongliga: Hydro Fehérvár AV19 - Klagenfurt (osztrák) 5:4 - szétlövés után Női kosárlabda Euroliga: Galatasaray (török)-Sopron Basket 58:70 Szon Hung Min, a Tottenham Hotspur dél-koreai támadója nyerte az év legszebb góljáért járó Puskás Ferenc-díjat.