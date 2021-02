Százhúszmillió forinttal támogatta a kormány a ciszterci nővérek gyümölcsfeldolgozó üzemét

1 862 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 381 875 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 97 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 13 444 főre emelkedett. Koronavírus-fertőzés elleni védettséget igazoló okmányt vezet be Magyarország - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely elmondta: meghaladja a 300 ezret azoknak a száma, akik megkapták a vakcinát, és eddig mintegy kétmillióan regisztráltak az oltásra. Jövő héten indul az online konzultáció az élet újraindításáról, a kormány döntött az ehhez szükséges forrás biztosításáról és a technikai lebonyolításról - jelentette be a kormányszóvivő. Müller Cecília közölte: a WHO biztonságosnak ítélte meg a 60 év felettieknek is az AstraZeneca oltását, ennek ellenére Magyarországon továbbra is maximális óvatossággal járnak el, ezért nem alkalmazzák a brit ellenszert az időseknél. Budapesten négy oltóponton adják majd be a Szputnyik-vakcinát, a háziorvosok ezekre a helyekre szervezik meg a páciensek eljutását - mondta országos tiszti főorvos. Jelen lehet Magyarországon is a koronavírus brit mutációja, és valószínűleg ez állhat az esetszámok növekedése mögött is - mondta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa. A koronavírus elleni oltás ingyenes, és a vakcinát az is megkapja, akinek nagyobb járuléktartozás miatt érvénytelenítik a taj-számát - közölte Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára. A kerületi polgárok összefogásának köszöngetően Karácsony Gergely főpolgármester meghátrált, nem minősíti át a volt cinkotai strand területét pláza építésre alkalmas területté - közölte Kovács Péter, a XVI. kerület polgármestere. Egy gyanús pályázat keretében Erzsébetváros baloldali önkormányzat a Freeszfe Egyesületnek adta bérbe azt az épületet, amelyet a korábbi kerületvezetés a Molnár Antal Zeneiskola számára újított fel. Kulturális álarcot viselő, nyíltan kormányellenes kampányközpontot hoznak létre Erzsébetvárosban - mondta Bajkai István, a Fidesz országgyűlési képviselője Magyarország élőben extra című műsorunkban. Az ellenzéki önkormányzatok gőzerővel panaszkodnak, segítő javaslatuk nincs, viszont azt kommunikálják, hogy minden rossz, amit a kormány tesz a helyzet javítása érdekébe - mondta Tarlós István Magyarország élőben című műsorunkban. A volt főpolgármester hangsúlyozta: nem kell politikai haszonszerzésből valótlanságot állítani. Megalakult a Fenntartható Gazdaságfehéredésért Felelős Bizottság - jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter. Hamarosan indul a kamatmentes újraindítási gyorskölcsön, a cél az, hogy a magyar kis- és középvállalkozások is részt vegyenek a gazdaság újraindításában - közölte a pénzügyminiszter. A kormánypártok minden támogatást megadnak a gazdasági újraindítási akciótervhez - közölte Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője. Bővíti gyárát a svéd Nolato Kft. Mosonmagyaróváron 7,7 milliárd forintból, a beruházáshoz a magyar kormány 1,5 milliárd forintos támogatást biztosít - jelentette be Szijjártó Péter a külgazdasági és külügyminiszter. Pénteken érkezik meg a 13. havi nyugdíj első részlete, amely átlagnyugdíj esetén 37 650 forint többletet jelent - közölte Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter. Február 15-éig lehet jelentkezni a május-júniusi érettségi vizsgákra - hívta fel a figyelmet az Oktatási Hivatal. Orbán Viktor miniszterelnök február 17-én a lengyelországi Krakkóba utazik, ahol részt vesz a visegrádi országok kormányfőinek csúcstalálkozóján - közölte Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Az Európai Unió a migránsok érdekeit az állampolgárok érdeke elé helyezné - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója Magyarország élőben című műsorunkban. Tíz lélegeztetőgéppel segíti a magyar kormány a felvidéki Galántán lévő Szent Lukács Kórházat. Az Európai Parlament a koronavírus-járvány idejére meghosszabbította egyes iratok, engedélyek, és rendszeres ellenőrzésekről és képzésekről szóló tanúsítványok érvényességét, továbbá átalakította a reptéri résidőkre vonatkozó szabályokat. A világon 107 339 144 ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2 354 416, a gyógyultaké 60 025 308 a baltimore-i Johns Hopkins adatai szerint. A fertőződések számának robbanásszerű emelkedésével járó újabb járványhullám elindulásával fenyeget Németországban az új típusú koronavírus új mutációinak megjelenése - mondta Angela Merkel német kancellár a szövetségi parlamentben. Március 7-ig meghosszabbítják az új típusú koronavírus terjedésének lassítására bevezetett korlátozásokat Németországban, hogy megakadályozzák egy harmadik fertőzéshullám kialakulását. Ismét kijárási tilalmat vezettek be Montenegróban a koronavírus-járvány miatt, így 21 órától másnap reggel 5-ig tilos az utcára lépni - közölte a montenegrói közszolgálati televízió. A rendkívül súlyos koronavírus-járványra való tekintettel a cseh kormány péntektől lezár három járást, és jobban korlátozza az ottani lakosok mozgását, mint máshol az országban - jelentette be Jan Blatny egészségügyi miniszter. Románia újabb 30 napra meghosszabbította a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzetet, érvényben marad az éjszakai kijárási tilalom, és továbbra is korlátozzák a gyülekezést. Meghaladta a 13 milliót Nagy-Britanniában azoknak a száma, akik megkapták a koronavírus elleni vakcina első dózisát Meghaladta a kétmilliót a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma Argentínában, a járvány az országban már csaknem 50 ezer halálos áldozatot követelt - közölte az egészségügyi minisztérium. Az Ukrán Biztonsági Szolgálat leleplezte az Iszlám Állam nemzetközi terrorista szervezet egy kisebb csoportját Kijev környékén, tagjait őrizetbe vették - közölte az SZBU. Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő bírálta Frank-Walter Steinmeier német államfőt amiatt, hogy egy interjúban Németország második világháborús bűntetteire utalva védelmébe vette a Lengyelország által ellenzett orosz-német Északi Áramlat-2 gázvezetéket. Fejlett rakéták házilagos gyártásával és illegális kereskedelmével gyanúsítanak mintegy húsz izraelit a helyi nyomozó hatóságok - jelentette a Jediót Ahronót című lap hírportálja. Több mint hat évtizede nem tapasztalt februári hideget mértek Nagy-Britanniában, a kelet-skóciai Braemar városában mínusz 23 Celsius-fok volt. A Budaörsi Járási Ügyészség indítványozta egy férfi letartóztatását, aki kokaint árult Budakeszin. Két év két hónap börtönre ítélt nem jogerősen a Bajai Járásbíróság egy ukrán embercsempészt, aki hét szír migránst akart tavaly novemberben Ausztriába csempészni. A magyar és a szlovén rendőrség együttműködése akadályozta meg, hogy magyar és külföldi állampolgárok három, feltehetően a Közel-Keletről származó, bőrre készített, egyházi motívumokat tartalmazó iratot értékesítsenek. A téliesre fordult időjárás miatt 220 helyen volt szükség tűzoltói beavatkozásra, három északi és észak-keleti megyében mintegy 7500 fogyasztási helyen szünetel vagy akadozik az áramszolgáltatás - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A várható rendkívüli hideg időre tekintettel vörös kód jelzés lép életbe péntek délelőtt tíz órától, és adott esetben fogadniuk kell a hajléktalan embereket a szociális intézményeknek is - jelentette be az EMMI szociális ügyekért felelős államtitkára. Meleg étellel és vitaminokkal segít a rendkívüli hideg időben a hajléktalanokon a Magyar máltai Szeretetszolgálat, a karitatív szervezet intézményeiben férőhelyhiány miatt senkit nem utasítanak el. Labdarúgó Magyar Kupa: Tiszafüredi VSE (NB III) - Zalaegerszeg 1:2 Férfi kézilabda Európa-liga: Eurofarm Peliszter (észak-macedón) - Grundfos Tatabánya 21:19 Női kézilabda NB I: MTK Budapest - Győri Audi ETO KC 23:40; Váci NKSE - Boglári Akadémia-SZISE 33:28 Férfi kézilabda NB I: Veszprémi KKFT - Csurgói KK 27:19; Balatonfüredi KSE - Sport36-Komló 31:26; Dabasi KC VSE - SBS-Eger 21:29