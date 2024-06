Százezrekkel kevesebb voksot kapott az ellenzék

Padlóra küldte a baloldali pártokat a vasárnapi európai parlamenti választás: a Jobbik és a Momentum egyetlen képviselői helyet sem szerzett, az MSZP, amely 2019-ben a Párbeszéddel együtt jutott egy mandátumhoz, idén, a Demokratikus Koalícióval szövetségben – amely legutóbb két helyet szerzett – mindössze két képviselői helyet kapott, azt is a DK emberei töltik be. Azaz

Your browser does not support the video tag.