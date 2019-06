Századvég: Tarlós István az élen a jelenlegi jelöltek között

Csökkenteni akarjuk az adókat, az államadósságot, míg növelni a béreket, a beruházásokat és a munkahelyeket - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a jövő évi költségvetés általános vitájában. Az Állami Számvevőszék szerint megalapozott a 2020-as költségvetés, hozzájárul a magyar gazdaság fenntartható kifehérítéséhez és a kiszámítható, stabil gazdasági folyamatokhoz. A pénzügyi stabilitást tükrözi a 2020-as költségvetési törvényjavaslat - jelentette ki a Költségvetési Tanács megállapításait ismertetve Kovács Árpád, a testület elnöke. Rendkívüli mértékűnek nevezte a jövő évi költségvetési javaslatban szereplő családtámogatásokat a fideszes Bánki Erik. Jövőre is folytatódik a kormány 2010 óta képviselt társadalompolitikai víziója, ami a családok megerősítését, támogatását jelenti - mondta Hargitai János, a KDNP vezérszónoka. Jövőellenesnek és igazságtalannak nevezte a jövő évi költségvetésről szóló javaslatból kiolvasható újraosztási szándékot Tóth Bertalan, az MSZP elnöke. A benyújtott büdzséjavaslat a jövő felélésének költségvetése, mert míg bizonyos társadalmi csoportoknak kedvez, másoknak egyáltalán nem - mondta Z. Kárpát Dániel, a Jobbik alelnöke. A semmittevés, a folytatódó politikai propaganda, a túlélés költségvetésének nevezte a jövő évi büdzsét Gyurcsány Ferenc, a DK elnök-frakcióvezetője. Gyurcsány Ferenc és az általa vezetett ellenzék mindig csak el akar venni a családoktól - mondta Nacsa Lőrinc, a KDNP országgyűlési képviselője. Három év múlva jöhetne az egyszámjegyű személyi jövedelemadó - írja szakértői véleményekre hivatkozva a Magyar Nemzet. Ez azt jelentené, hogy az szja jelenleg 15 százalékos kulcsa 9 százalékosra vagy még kisebbre változna. Újabb politikus hagyja ott az LMP-t, Moldován László 10 év után lép ki a pártból - döntését Facebook oldalán jelentette be. Párbeszédesek próbáltak meg manipulálni egy közvélemény-kutatást - írja az Azonnali.hu. Karácsony Gergely polgármester alkalmatlansága lassan csődbe viszi Zuglót - mondta Zsigmond Barna Pál, a Fidesz fővárosi szóvivője. A főpolgármesteri előválasztás szétveri az amúgy is gyenge ellenzéki együttműködést - jelentette ki Deák Dániel, a XXI. Század Intézet elemzője. Szolgáltató Önkormányzat Díjjal ismerte el Pintér Sándor belügyminiszter nyolc önkormányzat munkáját. Kétmilliárd forint támogatásra pályázhatnak a baromfi- és sertéstenyésztők - mondta Feldman Zsolt mezőgazdaságért felelős államtitkár. Magyarországnak érdeke a Krk-szigeti LNG-terminál (cseppfolyósított földgázterminál) megépítése - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Zágrábban, ahol Tomislav Coric horvát környezetvédelmi és energetikai miniszterrel tárgyalt. Az Európai Unió arra törekszik, hogy legális utat nyisson azok számára, akik Európába kívánnak jutni - fogalmazott jelentésében az Európai Bizottság. Boris Johnson volt brit külügyminiszter szerint sem ő, sem a kormányzó brit Konzervatív Párt vezetői tisztségére pályázó többi jelölt nem törekszik arra, hogy az Egyesült Királyság megállapodás nélkül, rendezetlen módon lépjen ki az Európai Unióból. Antonio Guterres ENSZ-főtitkár felszólította Oroszországot és Törökországot, hogy tegyenek meg mindent a szíriai Idlíb tartományban kialakult helyzet stabilizálására, mivel humanitárius katasztrófa fenyeget azon a tájon. Irán nem hosszabbítja meg a 2015-ös többhatalmi atomalku megmentésére adott hatvannapos határidőt - jelentette be az Iráni Atomenergia Szervezet szóvivője, Behrúz Kamalvani. Több mint kétszáz, többségében afgán, iraki, szomáliai és szudáni migránst szállítottak el a francia hatóságok a Párizs északi határán található Saint-Denis-ből, egy utcai migránstáborból. Illegális bevándorlók támadtak a spanyol rendvédelmi szervekre Ceuta kikötőjében - számolt be a V4 nemzetközi hírügynökség. A rendőrség 40 személyt, köztük számos fiatalkorút tartóztatott le. Donald Trump a 2020-as elnökválasztáson újra indul az elnökségért - ezt maga az amerikai elnök jelentette be tegnap este a floridai Orlandóban. Az ukrán titkosszolgálat hivatalosan meggyanúsított négy személyt a gép lelövésével a maláj légitársaság Amszterdamból Kuala Lumpurba tartó repülőgépének 2014 nyarán történt lelövésével összefüggésben. Hitelt érdemlő bizonyítékok szükségessé teszik Mohamed bin Szalmán szaúdi trónörökös szerepének kivizsgálását Dzsamál Hasogdzsi meggyilkolásában - jelentette be Agnes Callamard, a megölt szaúdi újságíró ügyének kivizsgálásával megbízott ENSZ-jelentéstevő. Szaúd-Arábia kormánya szerint megalapozatlan az ENSZ megbízottjának a Hasogdzsi-ügyről kiadott jelentése. Négy gyújtogatási kísérlet történt az ausztriai Grazban - a feltételezett elkövetőt elfogták. Lőtt fejsebbel holtan találták otthonában Dmitro Timcsukot, a kisebbik ukrán kormánypárt, a Népi Front parlamenti képviselőjét. Korrupció gyanújával bíróság elé kell állnia Nicolas Sarkozy volt francia államfőnek egy öt évvel ezelőtt indított eljárás keretében - közölték igazságügyi források. Hatályba lépett az ausztráliai Victoria államban az aktív eutanáziát lehetővé tevő, másfél évvel ezelőtt megalkotott törvény. Tizenhat tonnányi kokaint koboztak el egy hajóról az amerikai hatóságok a pennsylvaniai Philadelphia kikötőjében. 89 éves korában elhunyt Horváth Ádám Kossuth-díjas rendező. Szombathelyen betonlap zuhant egy munkagödörben dolgozó férfira, aki a helyszínen életét vesztette. Több megyét érintően másodfokú riasztást adott ki felhőszakadás veszélye miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat. Babos Tímea legyőzte a holland Lesley Kerkhove-t az angliai Ilkleyben zajló füvespályás női tenisztorna első fordulójában. Fucsovics Márton kikapott a spanyol Feliciano Lópeztől a londoni füvespályás férfi tenisztorna első fordulójában. Bodrogváry Iván bekerült a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség európai tagszervezetének végrehajtó bizottságába. Elhagyhatta a francia rendőrség Korrupcióellenes Hivatalának épületét Michel Platini, az Európai Labdarúgó Szövetség korábbi elnöke. A sportfogadási szabályok megsértéséért 8000 fontos (2,9 millió forint) pénzbüntetésre ítélte az Angol Labdarúgó Szövetség Paul Scholest, a Manchester United korábbi középpályását, aki elismerte vétkességét.