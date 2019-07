Századvég: A választók Karácsonyt nem tekintik Tarlós reális kihívójának

A műsorban a Századvég pénteken bemutatott közvélemény-kutatásának megállapításairól beszéltek. Ebben az áll, hogy a budapesti választók "lesújtó" véleménnyel vannak Karácsony Gergely zuglói polgármesterről, főpolgármester-jelöltről, és nem tekintik Tarlós István reális kihívójának.

Erdős Gergely szerint Tarlós István az elmúlt években bizonyította, hogy képes a kormánynál kiharcolni mindazt, amire a fővárosnak szüksége van.

Ezzel szemben a fővárosiak többsége Karácsony Gergelyt határozatlan, bizonytalan politikusnak látja, aminek hátterében egyértelműen a zuglói botrányok állnak

- mondta.

A Századvég pénteken azt írta: az ellenzék képtelen növelni össztámogatottságát, így az egyes balliberális pártok egymástól szívják el a szavazókat, amivel a saját tortájuk újraszeletelését elérhetik ugyan, de egy lépéssel sem kerültek közelebb a Fidesz-KDNP megszorongatásához.

Mint írták, a baloldal helyzete Budapesten is reménytelennek látszik: Tarlós István személyes támogatottsága a kormánypártok nem elhanyagolható fölényén is túlmutat, tehát még az ellenzéki érzelmű szavazók egy része is a regnáló főpolgármestert támogatná szavazatával.

A Századvég júliusi közvélemény-kutatása szerint a fővárosiak 52 százaléka úgy véli, hogy Tarlós István képes Budapestnek kiharcolni mindazt, amire a városnak szüksége van, 64 százaléka pedig erőskezű vezetőnek látja, szemben balliberális kihívójával, akiről pusztán a megkérdezettek 16 százaléka vélekedik így.

MTI