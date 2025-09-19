Keresés

2025. 09. 19. Péntek Vilhelmina napja
Századvég: A magyarok jövedelmének negyedét elvinné a Tisza-csomag + videó

2025. szeptember 19., péntek 12:31 | HírTV
Századvég Tisza-csomag

A Századvég számításai szerint a magyarok jövedelmének negyedét elvinné a Tisza-csomag. Magyart Péterék eddig kiszivárgott adóelképzeléseivel egy átlagkeresetű magyar nettó jövedelme havi 129 ezer forinttal; 475 ezerről 346 ezer forintra csökkenne. A Tisza Párt gazdasági kabinetje egy a sajtóban megjelent anyagban a jelenlegi 15 százalékos egykulcsos személyi jövedelemadó helyett progresszív, háromkulcsos rendszert bevezetésére tett előterjesztést. Magyar Péter több alkalommal is tagadta ezt, azonban a párt tisztségviselői, például Tarr Zoltán alelnök több videóban is a jelenlegi adórendszer átalakításáról beszélt.

  Századvég: A magyarok jövedelmének negyedét elvinné a Tisza-csomag + videó

Magyar Péter üvöltözni kezdett egy nyugdíjas férfivel Szekszárdon + videó

Trump tudja, mikor ér véget a háború: Putyinról pedig elképesztő titkot árult el

Lebuktak? Mégis adót emelne a Tisza Párt

