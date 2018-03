Szavazókat csábít a Jobbiktól Kocsis

KÉT HÓNAP ALATT 23 MILLIÁRD FORINTRA HÍZOTT A KÓRHÁZAK ADÓSSÁGA. A LEGNAGYOBB ADÓSSÁGA A PÉTERFY KÓRHÁZNAK VAN, MINTEGY 1,7 MILLIÁRD FORINT. 10 EZER UKRÁN SZÁRMAZÁSÚ SZEMÉLY SZEREPEL AZ EGYIK SZABOLCSI VÁLASZTÓKERÜLET NÉVJEGYZÉKÉBEN. A JOBBIK SZERINT SZERVEZETTEN MÛKÖDIK SZABOLCS MEGYÉBEN A HONOSÍTOTT UKRÁNOK FIKTÍV BETELEPÍTÉSE. KAMU HONLAP TERJESZT HAMIS ÁLLÍTÁSOKAT VONA GÁBORRÓL ÉS A JOBBIKRÓL. IRÁNYTÛ INTÉZET: A JOBBIKOS SAS ZOLTÁN GYÕZHETI LE A FIDESZ JELÖLTJÉT PEST MEGYE 7-ES SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLETÉBEN. BÁR TÖRVÉNYSÉRTÕ, MÉGIS KISGYEREKEKKEL FOTÓZKODOTT ORSZÁGJÁRÓ KÖRÚTJÁN ORBÁN VIKTOR. A SZÜLÕK MEGKÉRDEZÉSE NÉLKÜL RAKTÁK RÁ AZ OVISOKAT ORBÁN VIKTOR FACEBOOKOS KAMPÁNYVIDEÓJÁRA 444. ORBÁN VIKTOR: A KÖVETKEZÕ ÉVEK FELADATA, HOGY A SOROS-BIRODALMAT KISZORÍTSUK MAGYARORSZÁGÓL. BEHÍVTÁK A RENDÕRSÉGRE A JANUÁRI DIÁKTÜNTETÉS EGYES RÉSZTVEVÕIT. A KORMÁNYPÁRTI KÉPVISELÕK NEM MENTEK BE A PARLAMENT UTOLSÓ ÜLÉSÉRE. SZÉL BERNADETT BEPERLI NÉMETH SZILÁRDOT, MERT AZZAL VÁDOLTA, HOGY MIGRÁNSOKAT JUTTATOTT EURÓPÁBA. A MOMENTUM NEM FOGADJA EL KARÁCSONY GERGELY TÁRGYALÁSI MEGHÍVÁSÁT. MOMENTUM: MI NEM ALKUDOZNI AKARUNK, HANEM DOLGOZNI. MEGKÖSZÖNTE SCHÖPFLIN GYÖRGY FIDESZES EP-KÉPVISELÕ, HOGY AZ EGYIK PARLAMENTI SZAKBIZOTTSÁG SÚLYOSAN ELMARASZTALTA A MAGYAR DEMOKRÁCIÁT. A REGISZTRÁCIÓ ELLENÉRE SEM ENGEDTÉK BE A HÍR TV STÁBJÁT A HATVANI KÓRHÁZ SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJÁRA. A BKV MEGERÕSÍTETTE, HOGY BEÁZIK A 2014-BEN ÁTADOTT 4-ES METRÓ BIKÁS PARKI MEGÁLLÓJA. MONDVACSINÁLT INDOKOKRA HIVATKOZVA KESZTHELY FIDESZES VÁROSVEZETÉSE SEM ADJA KI A KÖZVILÁGÍTÁSÁRÓL KÉSZÍTETT OLAF JELENTÉST. GELLÉNHÁZÁN POLGÁRMESTERT, ÉRPATAKON PEDIG TELEPÜLÉSVEZETÕT ÉS KÉPVISELÕ-TESTÜLETET IS VÁLASZTANAK VASÁRNSAP. AZ EURÓ BEVEZETÉSÉT ELÕKÉSZÍTÕ BIZOTTSÁG LÉTREHOZÁSÁRÓL DÖNTÖTT A ROMÁN KORMÁNY. A KÉT NAPOS EU-CSÚCSTALÁLKOZÓ KÖZÉPPONTJÁBAN A GAZDASÁGI ÉS A KERESKEDELMI KÉRDÉSEK, ILLETVE A SZKRIPAL-ÜGY ÁLL. HITLER OLIMPIÁJÁHOZ HASONLÍTJA KÉT BRIT POLITIKUS AZ OROSZ FOCIVÉBÉT. DONALD TUSK: "NEM VOLT KEDVEM" GRATULÁLNI PUTYIN ÚJRAVÁLASZTÁSÁHOZ. FRANCIAORSZÁGBAN A VASÚTI DOLGOZÓK ÉS A KÖZALKALMAZOTTAK SZTRÁJKOT HIRDETTEK CSÜTÖRTÖKRE. MERKEL: A NÉMETORSZÁGBAN ÉLÕ MUZULMÁN VALLÁSÚ EMBEREK RÉVÉN AZ ISZLÁM NÉMETORSZÁG RÉSZÉVÉ VÁLT. A POLIGRÁF SZERINT A PORNÓSZTÁR IGAZAT MONDOTT A TRUMPPAL FOLYTATOTT VISZONYÁRÓL. A TEXASI ROBBANTÁSOK ELKÖVETÕJE VIDEOVALLOMÁST RÖGZÍTETT, MIELÕTT SZERDÁN FELROBBANTOTTA MAGÁT. MEGSZAVAZTA A KOSZOVÓI PARLAMENT A MONTENEGRÓVAL KÖTÖTT HATÁREGYEZMÉNY RATIFIKÁLÁSÁT. OLASZORSZÁGBAN TÖBB SZÁZ HELYSZÍNEN EMLÉKEZTEK MEG A SZERVEZETT BÛNÖZÉS ÁLDOZATAIRÓL A NEMZETI MEGEMLÉKEZÉS KERETÉBEN. LEMONDOTT AZ ADATLOPÁSI BOTRÁNY MIATT A FACEBOOK BIZTONSÁGI IGAZGATÓJA. ZUCKERBERG BEISMERTE A FACEBOOK TÉVEDÉSÉT ÉS TELJES KÖRÛ VIZSGÁLATOT ÍGÉRT. ÚJABB TERRORELLENES KÖZPONT NYÍLT JORDÁNIÁBAN, AMERIKAI FORRÁSBÓL. 20 CIVIL IS ÉLETÉT VESZTETTE EGY LÉGICSAPÁSBAN AZ ÉSZAKNYUGAT-SZÍRIAI IDLÍB TARTOMÁNYBAN. BEJELENTETTE LEMONDÁSÁT A KORRUPCIÓS BOTRÁNYBA KEVEREDETT PEDRO PABLO KUCZYNSKI PERUI ELNÖK. 6,3 MILLIÓ DOLLÁR ÉRTÉKBEN LOPTAK EL HEKKEREK KRIPTODEVIZÁT JAPÁNBAN A TAVALYI ÉVBEN. A RENDÕRÖK ELFOGTAK 2 FÉRFIT, AKIK TÁBIÓBICSKÉN CANNABIST TERMESZTETTEK. LESODRÓDOTT AZ ÚTTESTRÕL ÉS AZ ÁROKBA HAJTOTT EGY AUTÓ A 611-ES ÚTON, TÖBB EMBER MEGSÉRÜLT. TIZENEGY KILOGRAMM HEROINT TALÁLTAK A RENDÕRÖK EGY MACEDÓN FÉRFI JÁRMÛVÉBEN ELREJTVE A RÖSZKEI AUTÓPÁLYA-HATÁRÁTKELÕHELYEN. VILÁGHÁBORÚS GRÁNÁTOKAT TALÁLTAK SZÉKESFEHÉRVÁRON EGY IPARI PARK TERÜLETÉN. A TISZA ÁRADÁSA MIATT LEZÁRJÁK A SZEGEDI RAKPARTOT.