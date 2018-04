Szavazásra buzdított Bogárdi Szabó István

A Római Birodalom bukásának korával vont párhuzamot ünnepi igehirdetésében Bogárdi Szabó István. A református püspök Szent Ágoston egyik művét idézve azt mondta: ma is üldözik a keresztényeket szerte a világon, ahogy a birodalom bukása idején is. A püspök felhívta a hívek figyelmét a jövő vasárnapi országgyűlési választásra is.

– Hirdetem, kedves testvérek, hogy jövő vasárnap országgyűlési választás lesz. E helyről is kérek és buzdítok mindenkit: vegyen részt a választáson, adja le szavazatát, gyakorolja a szabadságjogait, hogy szabad ország maradhassunk a következőkben is – fogalmazott Bogárdi Szabó István.