Szavazásra buzdított a Közös Ország Mozgalom a demonstrációján

A szombat esti felvonuláson néhány százan vettek részt, a csoport a Városligetből a Szabadság térre vonult, voksolásra ösztönző feliratokat hagyva maga után az aszfalton. A demonstráció végén két egymást metsző vonalat formált a tömeg, majd esküt tett, hogy szavazni fog, és telefonos kampányba kezdett a helyszínen.

„Mindenki keressen egy nevet a telefonkönyvében, akiről nem tudja, hogy elmegy-e vasárnap szavazni. És tudja meg most, hívja föl, most, itt a térről hívja föl ezt az ismerősét, én is megtaláltam Szabolcsot, hívja föl ezt az ismerősét, és kérdezze meg, hogy elmegy-e szavazni – fogalmazott az eseményen Gulyás Márton, hozzátéve: – Ha elmegy, akkor nagyon frankó, jövő hétre beszéljetek meg egy időpontot, amikor kávézhattok. Ha pedig nem megy el szavazni, akkor mondjátok el neki, hogy miért fontos az, hogy ne mondjon le önként a lehetőségről, és ne adja oda önként a hatalmat azoknak, akik nyolc év alatt semmit nem tettek, csak visszaéltek vele” – emelte ki a mozgalom alapítója.