Szávay István távozását sürgeti a Mazsihisz. Azt írják: a jobbikos képviselő útszéli zsidózása nemcsak a zsidókat sérti, hanem minden magyar állampolgárt. A liberális értelmiség nagy része azonban hallgat az ügyről. Heller Ágnes filozófus pedig az antiszemita kijelentés ellenére is védi a Jobbikot és továbbra is baloldali összefogást sürget a párttal.

A Jobbik akármivé akarja magát maszkírozni, a megnyilvánulásai miatt, nettó náci párt – mondja Parti Nagy Lajos,Kossuth-díjas költő. 2014-ben még számos liberális értelmiség és közéleti szereplő buzdította arra a választókat, hogy szavazzanak a Jobbik ellen.

Ha egy normális élhető, demokratikus értékrendű országot akarunk, akkor nem szavazhatunk a Jobbikra – szólt akkor a felhívás. Nem szavazok a Jobbikra, mert nem szeretném, ha a nevem miatt elítéljenek és a profilomért – mondták akkor. A Szavazz a Jobbik ellen csoport Facebook oldala 2014 óta nem működik, pedig azóta több antiszemita botrány is volt a Jobbikban.

Négy évvel később – a 2018-as kampányban a liberális értelmiség egy része már elfogadhatónak tartotta a Jobbikot és a baloldalt a radikális párttal való összefogásra sarkalta. Azért, hogy bizonyítsa: megváltozott a pártja, Vona Gábor akkori pártelnök is mindent megtett. Bocsánatot kért a cigányságtól és a zsidóságtól, Köves Slomó rabbinak hanuka-üdvözletet küldött és elment a belvárosi zsidó értelmiség találkozóhelyére, a Spinoza Házba is. Voltak, sajnos vállalhatatlan dolgok. .. (a közönség felhördül) Csöndet kérünk jó? – hangzott el anno, az azóta híressé vált találkozón. A most nyilvánosságra hozott hangfelvétel szerint - még most is vannak vállalhatatlan dolgok. A párt azóta lemondott frakcióvezető-helyettese májusban beszélt így a zsidókról.

– Szávay István: Egy igazi ilyen kampós orrú rohadék volt.

– Ismeretlen: Orrba gyűrted?

– Szávay István: Tessék?

– Ismeretlen: Orrba gyűrted?

– Szávay István: Ja. A heftijét elferdítettem egy kicsit.

A hangfelvételt a Hír TV hozta nyilvánosságra szerdán. Szávay arról dicsekszik párttársainak, hogy megvert egy zsidó nőt egy szórakozóhelyen, mert megjegyzést tett rá. Heller Ágnes, liberális filozófus szerint abból, hogy a párt egyik képviselője zsidózott, még nem kell általános következtetést levonni. Most is azt mondja, mint a 2018-as kampányban: a baloldalnak együtt kell működnie a Jobbikkal.

Nem vonok le egy esetből egy általános következtetést, ezt elítélem, ilyen embernek nincs helye a magyar parlamentben – mondta Heller Ágnes. A Jobbikban van számtalan tisztességes ember, politikus, ezekkel mindenképp együtt lehet működni, minden választáson, azért, hogy az ellenzéki jelölt nyerje meg a választást. Nem azt mondtam, hogy zsidózóval kell összefogni, ő zsidózott, ezzel nem lehet összefogni, de ez nem kell azt hinni, hogy minden jobbikos zsidózik, mert az nagyon hamis következtetés lenne – tette hozzá a Hír TV kérdésére.

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége a Facebookon követeli Szávay István távozását. Azt írták: az útszéli zsidózás minden ember méltóságát sérti, egy olyan ember pedig, aki egy nővel szembeni agresszióval kérkedik, jobban teszi, ha visszavonul a politizálástól.