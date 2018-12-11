Szávay december 31-re datálta mandátuma leadását

2018. DECEMBER 11., KEDD
SZÁVAY ISTVÁN JOBBIKOS KÉPVISELÕ DECEMBER 31-I HATÁLLYAL ADJA VISSZA PARLAMENTI MANDÁTUMÁT HVG.HU.
KÁSLER MIKLÓS: 8,5 MRD FT-BÓL ÚJULNAK MEG VAGY ÉPÜLNEK NÕVÉRSZÁLLÓK AZ ORSZÁG 13 MEGYÉJÉBEN.
AZ NVB NEM HITELESÍTETTE A HADHÁZY ÁKOS ÁLTAL BENYÚJTOTT, A KORMÁNY KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ NÉPSZAVAZÁSI KÉRDÉSEKET.
A JOBBIK NÉPSZAVAZÁST KEZDEMÉNYEZ A TÚLÓRATÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL.
ORBÁN VIKTOR: A MUNKÁSOK ÉRDEKÉT SZOLGÁLJA A MUNKAIDÕ-BEOSZTÁS ÖNKÉNTES MEGVÁLTOZTATÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY.
OTT LESZ AZ ELLENZÉK, ÉS AKCIÓRA KÉSZÜL A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HOLNAPI PARLAMENTI SZAVAZÁSON.
ORBÁN VIKTOR A NÉHAI MINISZTERELNÖK HALÁLÁNAK 25. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL RENDEZETT EMLÉKKONFERENCIÁN MONDOTT MÉLTATÓ BESZÉDET.
FIDESZ: A BRÜSSZELI BEVÁNDORLÁSPÁRTI TÖBBSÉG ÁTERÕSZAKOLTA A MIGRÁNSVÍZUMOT, AMIVEL MÉG TÖBB BEVÁNDORLÓT AKARNAK AZ EU-BA HOZNI.
PALKOVICS LÁSZLÓ INNOVÁCIÓS MINISZTER: MEG KELL VÁLTOZTATNI MAGYARORSZÁG "LEÁNYVÁLLALAT-ORSZÁG" ARCULATÁT.
KÉT ÚJ HÍD ÉPÜL A MAGYAR-SZLOVÁK KÖZÖS ÁLLAMHATÁRON ÕRHALOM ÉS IPOLYVARBÓ, VALAMINT DUNAKILITI ÉS DOBORGAZ KÖZÖTT KÖZÖLTE AZ ITM.
A ROSZATOM ARRA SZÁMÍT, HOGY A PAKS II. ATOMERÕMÛ ÉPÍTÉSÉNEK KEZDETÉT JELENTÕ ELSÕ BETONÖNTÉS 2019-BEN VAGY 2020-BAN TÖRTÉNIK MEG.
RÉTVÁRI BENCE: JÖVÕRE 5300 HATÁRON TÚLI MAGYAR DIÁK LÁTOGATHAT MAGYARORSZÁGRA ÉS TÖBB MINT EZER PEDAGÓGUS VEHET RÉSZT TOVÁBBKÉPZÉSEN.
ÚJ, MAGYARORSZÁGON ÖSSZESZERELT CSEH GYÁRTMÁNYÚ FEGYVEREKET KAPTAK A MAGYAR HONVÉDSÉG KATONÁI.
A NESTLÉ ÁTADJA A SZERENCSI VÉDJEGYET A SZERENCSI BONBON KFT.-NEK.
LÖVÖLDÖZÉS VOLT STRASBOURG KÖZPONTJÁBAN, EGY KARÁCSONYI VÁSÁR KÖZELÉBEN, KÉT EMBER MEGHALT, 11-EN SÚLYOSAN MEGSÉRÜLTEK.
A STRASBOURGI LÖVÖLDÖZÕT AZONOSÍTOTTÁK, A HATÓSÁGOK LÁZASAN KERESIK - JELENTETTE BE A HELYI PREFEKTÚRA.
MOZGÓSÍTOTTÁK A BIZTONSÁGI SZOLGÁLATOKAT A KEDD ESTI STRASBOURGI LÖVÖLDÖZÉS UTÁN - ÍRTA TWITTER-BEJEGYZÉSÉBEN A FRANCIA BELÜGYMINISZTER.
A HATÓSÁGOK MINDENKIT ARRA KÉRNEK, HOGY EGYELÕRE MARADJANAK OTTHON, A KÖRNYÉKET LEZÁRTÁK.
A HATÓSÁGOK LEZÁRTÁK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉPÜLETÉT IS, AMELYBEN JELENLEG IS TARTÓZKODNAK KÉPVISELÕK.
ROLAND RIES STRASBOURGI POLGÁRMESTER SÚLYOS INCIDENSNEK NEVEZETE A LÖVÖLDÖZÉST ÉS AZT ÜZENI: LÉLEKBEN AZ ÁLDOZATOKKAL VANNAK.
MANFRED WEBER: A 7-ES CIKKES SZAVAZÁSON NEM A FIDESZ, NEM ORBÁN VIKTOR ELLEN, HANEM AZ MAGYARORSZÁG ELLEN SZAVAZTAM!
SZIJJÁRTÓ PÉTER: HADIIPARI ÉS NUKLEÁRIS MEGÁLLAPODÁSOKKAL ÚJ DIMENZIÓBA LÉPTEK A FRANCIA-MAGYAR EGYÜTTMÛKÖDÉSEK MONDTA PÁRIZSBAN.
SAJTÓÉRTESÜLÉS: ANGELA MERKEL BERLINBEN VILÁGOSSÁ TETTE THERESA MAYNEK, HOGY NEM LÁT LEHETÕSÉGET A BREXIT-MEGÁLLAPODÁS MEGVÁLTOZTATÁSÁRA.
DONALD TUSK ET-ELNÖK: A BREXIT UTÁN BENNMARADÓ EU-S TAGÁLLAMOK SEGÍTENI AKARNAK A BREXIT-MEGÁLLAPODÁS LONDONI PARLAMENTI JÓVÁHAGYÁSÁBAN.
A BRIT KORMÁNY SZERINT JANUÁR VÉGÉIG A PARLAMENT ELÉ KERÜL A BREXIT FELTÉTELRENDSZERÉT RÖGZÍTÕ MEGÁLLAPODÁS.
KUTATÓINTÉZETEK: A FRANCIÁK TOVÁBBRA IS TÁMOGATJÁK A SÁRGA MELLÉNYESEKET, DE MEGOSZTOTTAK A TÜNTETÉSEK FOLYTATÁSÁT ILLETÕEN.
BIZALMATLANSÁGI INDÍTVÁNYT NYÚJTANAK BE BALOLDALI PÁRTOK A FRANCIA KORMÁNY ELLEN A SÁRGA MELLÉNYESEK OKOZTA VÁLSÁG KEZELÉSE MIATT.
UKRAJNA FELFÜGGESZTI PARTNERSÉGI SZERZÕDÉSÉT OROSZORSZÁGGAL.
SPECIÁLIS EGYSÉGEK KERESIK A KATONAI BEHÍVÓ ELÕL BUJKÁLÓ SORKÖTELESEKET KÁRPÁTALJÁN.
A POLGÁROK IGAZSÁGOSABB ÉS BIZTONSÁGOSABB EURÓPÁT AKARNAK - JELENTETTE KI GIUSEPPE CONTE OLASZ MINISZTERELNÖK A RÓMAI PARLAMENTBEN.
RENDÕRÖKRE ÉS BIZTONSÁGI EMBEREKRE TÁMADTAK MENEDÉKKÉRÕK A NÉMETORSZÁGI BAMBERGBEN EGY BEFOGADÓÁLLOMÁSON, TIZENEGYEN MEGSEBESÜLTEK.
CSAKNEM HÚSZEZER ELUTASÍTOTT MENEDÉKKÉRÕT TOLONCOLTAK KI OKTÓBER VÉGÉIG NÉMETORSZÁGBÓL ÍRJA A BERLINER MORGENPOST.
ELFOGTAK EGY NEGYVENÉVES NÕT AZ ISZLÁM ÁLLAM TÁMOGATÁSÁNAK GYANÚJÁVAL HAMBURGBAN.
TATJANA BOBNART LETT A SZLOVÉN ORSZÁGOS RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG VEZETÕJE, ÍGY ELÕSZÖR TÖLTI BE NÕ EZT A TISZTSÉGET SZLOVÉNIÁBAN.
A TIME MAGAZIN A TÖBBI KÖZT A MEGGYILKOLT SZAÚDI ÚJSÁGÍRÓT, DZSAMÁL HASOGDZSIT VÁLASZTOTTA AZ ÉV EMBERÉNEK.
ÉLETÉNEK 99. ÉVÉBEN ELHUNYT ELEKFI LÁSZLÓ KAZINCZY-DÍJAS NYELVÉSZ, A NYELVTUDOMÁNY KANDIDÁTUSA, AZ MTA DOKTORA.
KIGYULLADT EGY CSALÁDI HÁZ PÓCSMEGYEREN, A TABÁN UTCÁBAN, A MINTEGY 50 NM-ES ÉPÜLET TÖBB MINT FELE ÉG.
HALÁLRA GÁZOLT EGY AUTÓ EGY GYALOGOST MEZÕFALVA KÖZELÉBEN, A 6219-ES ÚTON.
SZÉN-MONOXID SZIVÁRGOTT A XVIII. KERÜLETI, PETÕFI UTCAI ÓVODÁBAN KEDD DÉLUTÁN; A MÉRÕMÛSZER IDÕBEN JELZETT, SENKIT NEM KELLETT KÓRHÁZBA VINNI.
FÁNAK ÜTKÖZÖTT EGY AUTÓ MEZÕKÖVESDNÉL, A 2502-ES ÚTON, EGY EMBER MEGHALT, KETTEN MEGSÉRÜLTEK.
8 ÉV BÖRTÖNBÜNTETÉSSEL SÚJTOTT A SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK KEDDEN EGY BOLGÁR FÉRFIT, AKI 23 KG MARIHUÁNÁT PRÓBÁLT MEG AUSZTRIÁBA CSEMPÉSZNI.
A BÓDULT, ITTAS VEZETÕK KISZÛRÉSÉRE TARTANAK AKCIÓT A RENDÕRÖK A HÉTEN - KÖZÖLTE A RENDÕRSÉG HÉTFÕN HONLAPJÁN.