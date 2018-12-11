2018. december 11.,
kedd, Árpád napja

Szávay december 31-re datálta mandátuma leadását

Hír TV

2018. december 11., kedd 22:01

December 31-i hatállyal adja vissza parlamenti mandátumát Szávay István. A jobbikos képviselő azután mondott le, hogy egy nyilvánosságra került hangfelvétel szerint zsidózott, illetve azzal dicsekedett, le is ütötte az általa zsidónak tartott nőt. Utóbbit később tagadta. Közleménye szerint hivatalos lemondását a pártvezetés kérésére nem nyújtotta be eddig. A mandátuma ugyanis betöltetlen maradt volna, idén új képviselő már nem tehet esküt.

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