Szaúdi segítség

Megalakult a korrupcióellenes és tényfeltáró vizsgálóbizottság Kispesten, a testület három hónapig fog vizsgálatokat folytatni. A testületi ülésen felszólalt a korrupciós botrányban érintett Lackner Csaba is, aki tagadta, hogy törvénysértést követett el. A korábbi felvételeken fehér porral látható és közpénzek ellopásáról beszélő Lackner Csaba a Hír Tv kérdésére kijelentette: nem mond le tisztségéről. Megerősített támogatást kapott a Fidesz-KDNP az időközi polgármester-választáson Győrben, ahol 2010 óta nem szavaztak annyian a kormánypártok jelöltjére, mint most - mondta Farkas Örs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója az M1-en. A párton belüli kibékíthetetlen ellentétek miatt lemondott elnöki tisztségéről és kilépett a Momentumból Hegyi Szabolcs, a párt győri alapszervezetének elnöke – írja a HVG.hu. Feloszlatta magát a Jobbik békéscsabai alapszervezete, miután a párt tisztújító kongresszusán Jakab Pétert választották elnökké - szerintük olyan vezetőkre van szükség, akiknek a haza sorsa fontosabb saját karrierjüknél. A Jobbik új elnöksége felszólította a Duna-parti holokauszt-emlékművet meggyalázó Kulcsár Gergelyt, hogy adja vissza Hajdú-Bihar megyei közgyűlési mandátumát - jelentette ki a párt új elnöke az ATV-n. Jakab Péter azt hangsúlyozta: a Jobbik új néppárti irányvonalába semmilyen szélsőséges megnyilvánulás nem fér bele. Soros György közvetlen segítségét várják a gyöngyöspatai romák – nyilatkozta egy érintett helyi férfi a Hír Tv-nek. A milliárdos tőzsdespekuláns egyébként maga is világossá tette, hogy az ő küldetése a romák segítése. Soros György neve már korábban is ismerősen csengett a helyi romáknak, ugyanis 2013-ban a TASZ beperelte a Heves Megyei Rendőr-főkapitányságot, mert szerintük a kelleténél jobban bírságolták a helyi kisebbséget. Gyöngyöspata a Soros-hálózat politikai és pénzszerző akciója - mondta a Fidesz frakciószóvivője. Halász János úgy fogalmazott: ha valóban a segítségnyújtás volna a pert elindító, Soros által pénzelt alapítvány szándéka, akkor támogatnák, hogy oktatással, szakképzéssel, fejlesztéssel segítse őket a kormány. Politikai balhéra használja fel Soros György a gyöngyöspatai romákat – mondta a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában Dömötör Csaba, miután a magyar származású milliárdos és fia videóüzenetben bátorította az iskolai szegregáció áldozatait. A Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára szerint nem kizárt, hogy a jövőben hasonló perek indulhatnak Magyarországon. Az előzetes várakozásokhoz képest kétszer annyian igényeltek személygépkocsit a nagycsaládosok autóvásárlási programjában - mondta Gablini Gábor, a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke az M1-en. A szakképzési rendszer átalakulásával kedvezően alakulnak a pedagógusok munkafeltételei, amelyeket a várhatóan februárban nyilvánosságra kerülő új szakképzési törvény végrehajtási rendelete rögzíti majd - írja a Magyar Nemzet. Hidvéghi Balázs fideszes európai parlamenti képviselő kezdeményezésére írásban fog tiltakozni az Európai Néppárt a LIBE bizottság hétfői ülésvezetésében tapasztalt „kirívó szabálytalanság" miatt. Túlfűtött, bekiabálásokkal és vádaskodásokkal tarkított ülésen ismertette prioritásait a horvát elnökség az Európai Parlament LIBE Bizottságában. Azzal vádolták a horvát hatóságokat, hogy több esetben megvertek, sokkolóval fenyegettek menedékkérőket. Csehország kormánya jóváhagyta azt a javaslatot, amely szerint katonákat küldenének Maliba, Csádba és Nigerbe a terrorizmus elleni harc segítéséhez - adta hírül a cseh védelmi minisztérium. Az Európai Unió a brit EU-tagság pénteken esedékes megszűnése után is szoros figyelemmel követi a Nagy-Britanniában élő több mint 3 millió külföldi EU-állampolgár sorsát - mondta Michel Barnier, az Európai Bizottság Brexit-ügyi főtárgyalója. Újabb 25 beteg vesztette életét Kínában a koronavírus okozta tüdőgyulladás miatt, így a ragály halottainak száma egy nap alatt 81-ről 106-ra emelkedett. Minden magyar kórház felkészült az új koronavírusos betegek fogadására - jelentette ki az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós hozzátette: a betegség Európában még csak elszórtan jelent meg, Magyarországon két esetben merült fel a gyanú, de mindkettőnél kizárták a betegséget. Németországban is megerősítettek egy megbetegedést, amelyet az úgynevezett koronavírus okozott. Nem Kínában, hanem helyben, Bajoroszág tartományban okozhatta a megbetegedést a koronavírus a Kínából kiindult járvány első megerősített németországi eseténél - jelentették német hírportálok a tartományi hatóságok közlése alapján. A német szövetségi kormány a hadsereg közreműködésével szállítaná haza a német állampolgárokat a koronavírus okozta járvány központjának számító kínai Vuhanból - jelentette a Der Spiegel. Ideiglenesen beszüntette a határátkelést a Kínával szomszédos három orosz régió, az orosz turistairodák pedig leállították a kínai csoportok fogadását. Repülőgépeket küld Dél-Korea állampolgárai kimenekítéséhez a kínai Vuhanba, ahol az új koronavírus okozta járvány felütötte a fejét, Kazahsztán pedig orvosi igazolást követel a közép-ázsiai országba beutazni kívánó kínaiaktól. Hongkong drasztikusan korátozza az utazást Kína szárazföldi része felől annak érdekében, hogy megakadályozza a Közép-Kínából induló új koronavírus terjedését. Kiterjesztették további húsz amerikai repülőtérre a Kínából érkező utasok egészségügyi vizsgálatát - jelentette be az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ. Washington még nem hozott döntést arról, hogy kivonul-e a Szahel-övezetből - közölte Mark Esper amerikai védelmi miniszter Florence Parly francia védelmi miniszterrel folytatott tárgyalásai után Washingtonban. Belpolitikai háborúhoz hasonlította a Donald Trump amerikai elnök ellen folyó alkotmányos felelősségre vonási eljárást Kenneth Starr, az elnök védelmét ellátó jogászcsapat tagja, amikor a védelem érvelésével folytatódott a szenátusi tárgyalás. Meg kell erősíteni Irak szuverenitásának védelmét az iráni támadásokkal szemben - ezt javasolta az Egyesült Államok külügyminisztere, Mike Pompeo telefonon Ádil Abdel Mahdi iraki kormányfőnek. Tálib fegyveresek megtámadták az észak-afganisztáni Puli-Humri város rendőrkapitányságát, és megöltek legalább tizenkét rendőrt - közölték helyi kormányzati források. Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök visszavonta a parlamentnek benyújtott mentelmi jogi kérelmét. A mexikói hatóságok visszatoloncoltak Hondurasba 2303 migránst, aki az elmúlt tíz napban jutott be illegálisan az országba Guatemalán keresztül, hogy azután az Egyesült Államok felé menjen tovább. Sokan meghaltak iszlám szélsőségesek támadásában Burkina Faso északi részén fekvő Silgadji településen - közölték a helyi és biztonsági források. Lezuhant egy katonai repülőgép Algériában, az ország fővárosától 500 kilométerre keletre. Megpróbálták áttörni a határkerítést Röszkénél a migránsok a kora reggeli órákban. Az egyik fegyveres biztonsági őr több figyelmeztető lövést is leadott. Mintegy 70 migráns letépte a belső kerítést, tizen pedig át is jutottak a határon. A kiérkező rendőrök 60 embert feltartóztattak, az illegálisan belépők közül többet elfogtak. Azokat, akik elmenekültek nagy erőkkel keresik. Megerősítik az ideiglenes biztonsági határzárat Röszkénél, illetve újabb gyorstelepítésű mozgáskorlátozókat telepítenek, ahol ma hajnalban migránsok akartak betörni az országba - mondta a Belügyminisztérium közbiztonsági főigazgatója. Újabb áttörési kísérletre is számít a Belügyminisztérium -mondta a tárcavezető. Pintér Sándor elmondta: vannak olyan információik, amely szerint több helyen próbálnak meg illegális migránsok Magyarországra jutni, de erre felkészültek a rendvédelmi szervek Segítségnyújtás elmulasztása miatt emeltek vádat egy ukrán kamionsofőr ellen, mert tavaly ősszel a földön hagyta az éjszaka a kamionból kizuhant társát, aki reggelre meghalt - tájékoztatott a Zala Megyei Főügyészség helyettes szóvivője. Babos Tímea és a francia Kristina Mladenovic sorozatban harmadszor jutott be az elődöntőbe női párosban az ausztrál nyílt teniszbajnokságon. A februári Európa-bajnoki selejtezők után távozik posztjáról Ivkovics Sztojan, a férfi kosárlabda-válogatott szövetségi kapitánya.