Szatmáry Kristóf: Európát vissza kell terelni a béke útjára + videó

– A választás tétje, hogy Európát visszatereljük egy békés Európa útjára, vagy pedig belesodródunk a háborúba – mondta a Magyar Nemzetnek Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő. A politikus szerint az is nagyon fontos kérdés, a választók kikre bízzák Budapestet. – Hiszen mindenhol látjuk, hogy Karácsony Gergellyel elégedetlenek, nem csak a mi szavazóink, de általában a budapestiek is – tette hozzá.

Your browser does not support the video tag.