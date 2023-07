Benyújtotta a magyar kormány az első számlákat Brüsszelnek

Elküldte az első számlákat Brüsszelnek a kormány, ha fizetnek, hamarosan megvalósulhat a tanárok következő béremelése is – jelentette be a Kormányinfón a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely beszélt arról is, hogy pedagógusnak idén több mint 10 ezer 500-an jelentkeztek, így az utánpótlás biztosított lesz.