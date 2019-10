Szanyi: Megérlelt döntés Botka kilépése

Magyarország tettekkel is bizonyítja, hogy egy európai keresztény állam viselhet felelősséget a világ valamennyi keresztény közössége iránt - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Visszavonta korábbi módosító javaslatát Zugló új polgármestere, amellyel átláthatatlanabbá tette volna a kerület költségvetését - a szocialista Horváth Csaba javaslata szerint szinte bármely ügyben a képviselő-testület megkerülésével dönthetett volna. A zuglói Fidesz frakcióvezetője szerint Horváth Csaba akciója azt mutatja, hogy hatalmi harcok folynak az ellenzéki vezetésű kerületekben. Megtorpant a használtlakás-piac: az első félévben Budapesten 9941 használt lakás adtak el, ami 46 százalékos visszaesés; vidéken több mint 30 százalékkal csökkent a lakásforgalom - közölte az Ingatlan.com. Elindította Szeretetdoboz elnevezésű adventi gyűjtését a református szeretetszolgálat. Minden feltétel adott ahhoz, hogy azok a budapesti kerületek, ahol korábban fideszes városvezetők dolgoztak, ellenzékben is tovább fejlődjenek - mondta Dömötör Csaba a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkár szerint erre garancia az a csaknem 100 milliárd forint, amely ott van a kerületek kasszájában. Megérlelt döntés Botka László szegedi polgármester MSZP-ből való kilépése - mondta Szanyi Tibor, az MSZP volt EP-képviselője, az Igen mozgalom alapítója az M1-en. Megalakult a Veszprém Megyei Közgyűlés, a testület a veszprémi alakuló ülésen újraválasztotta Polgárdy Imre (Fidesz-KDNP) korábbi elnököt. A testületet korábban is vezető Popovics Györgyöt (Fidesz-KDNP) választották a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnökévé, Tatabányán. Schmidt Mária: a Nyugat máig nem tulajdonít jelentőséget az antikommunista forradalomnak. Az elmúlt kilenc évben több mint 811 ezerrel, ebből a versenyszférában több 700 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma, ami nagyban hozzájárult a magyar gazdaság európai szinten is kimagasló teljesítményéhez - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter. 2010 óta megkétszereződött a Magyarországra érkezett külföldi vendégek és a vendégéjszakák száma is - jelentette ki a miniszterelnök a Magyar Turisztikai Ügynökség harmadik Turizmus Summit konferenciáján. Orbán Viktor közölte: a történelmi és kulturális központok kormányzati forrásokból megvalósított fejlesztései folytatódnak, emellett az a cél, hogy hazánk a sport-, a gasztro- és a konferenciaturizmus központjává váljon. Horvát-magyar közös turisztikai projekt valósult meg egy 1,5 millió eurós nemzetközi pályázat keretében. Sokkal komolyabban kellene foglalkoznia a balkáni útvonal jelentette migrációs problémával az Európai Bizottságnak - hangsúlyozta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Bakondi György szerint az Iszlám Állam vezetőjének halála komoly kockázatot jelenthet, mivel egy bosszú hadjárat is elindulhat a terrorszervezet részéről. A kisebbségek anyanyelvhasználati jogait helyreállító közigazgatási törvénytervezetet terjesztett a bukaresti parlament elé a Romániai Magyar Demokrata Szövetég. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság megválasztott elnöke hivatalosan is biztosnak jelölte a magyar Várhelyi Olivért és a francia Thierry Bretont. Vizsgálatot indít az Európai Bizottság annak megállapítása érdekében, hogy megfelelnek-e a közösségi szabályoknak a Malév Ground Handling részére körülbelül 21 millió euró értékben nyújtott támogatások. Nem sikerült elfogadtatni a londoni alsóházban az előrehozott parlamenti választásokról beterjesztett miniszterelnöki kezdeményezést, mivel a szavazáson nem gyűlt össze az indítvány támogatásához szükséges kétharmados többség. Továbbra sem kap választ a római belügyminisztériumtól a kikötésre váró Ocean Viking, amely 104 emberrel a fedélzetén tizenegyedik napja vesztegel a nyílt tengeren. További 94 ember partra szállítását sürgeti az Alan Kurdi civilhajó fenntartója is. További kétmillió venezuelai hagyhatja el a súlyos gazdasági és politikai válsággal küzdő hazáját 2020-ban - közölte Eduardo Stein, a Nemzetközi Migrációs Szervezet különmegbízottja. Az Egyesült Államok megerősíti szíriai jelenlétét az olajmezők védelme érdekében - jelentette ki Mark Esper amerikai védelmi miniszter. Megtörtént az első összecsapás a szíriai kormányerők és a török csapatok között azután, hogy október 9-én Törökország offenzívát indított Északkelet-Szíriában az ott élő kurdok ellen - adta hírül az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelő Központja. Legalább 18 halottja és 865 sérültje van az iraki kormányellenes megmozdulásoknak, ahol a biztonsági erők éles lőszerrel lőttek a tüntetőkre. A tengerbe szórták Abu Bakr al-Bagdadi, az Iszlám Állam terrorszervezet meggyilkolt vezetőjének hamvait, miután megkapta az iszlám szokásoknak megfelelő végtisztességet - jelentették amerikai tisztségviselők. A hongkongi kormányzó a tüntetőket okolta a technikai recesszió miatt. Rekord hideget, -37,1 Celsius-fokot mértek az Egyesült Államok nyugati részén fekvő Utahban, ahová jelentős sarkvidéki légtömeg tört be Kanada felől. Erős, 6,7-es földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek déli részét - hatan meghaltak, több mint háromszázan megsebesültek. Holtan találták meg a Mallorcán eltűnt magyar testvérek egyikét - a férfi holttestét a személyleírás és a megtalált hátizsákban lévő iratok alapján azonosították. Összeütközött három kamion Gyálnál, az M0-ás autópályán, az érintett útszakaszt teljesen lezárták - a balesetben az egyik jármű sofőrje életét vesztette. Hét év börtönbüntetésre ítélte a felesége megölésével és feldarabolásával vádolt darnózseli hentest a másodfokon eljáró Győri Ítélőtábla. Vádat emeltek egy nő ellen, mert egy hódmezővásárhelyi lakóház felső szintjén a nyitott ablaknál magára hagyta kisfiát, aki a magasból az utcára zuhanva életveszélyes sérüléseket szenvedett. Holttestet találtak egy kigyulladt sarkadi lakóházban. Vlagyimir Putyin orosz elnök és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter budapesti látogatása idején, ma és holnap forgalomkorlátozásokra, útlezárásokra kell számítani - közölte Terrorelhárítási Központ. Jégkorong Erste Liga: FTC-Telekom - UTE 4:3; Fehérvári Titánok - DEAC 1:5 Magyarország a harmadik helyen végzett a nemzetek rangsorában a Portugáliában rendezett IKF kempo Európa-bajnokságon. Lemondott a Magyar Úszó Szövetségben betöltött elnökségi tagságáról Rákosfalvy Zoltán.