Belföld

Szánthó Miklós szerint a Népszava főszerkesztő-helyettese pedofilokat mentegetett + videó

2025. október 05., vasárnap 18:02 | MTI

A pedofília nem feltétlenül az egyén döntésétől függő bűncselekmény, hanem könnyen lehet, hogy betegség - így fogalmazott a Népszava főszerkesztő-helyettese egy televíziós vitaműsorban.

  • Szánthó Miklós szerint a Népszava főszerkesztő-helyettese pedofilokat mentegetett + videó

A Szőlő utcai botrányról beszélt a Népszava főszerkesztő-helyettese. Horváth Gábor szerint a hatalom védi az elkövetőket. A műsor egy pontján pedig azt mondta, hogy nem feltétlenül az egyén döntésétől függő bűncselekményről van szó.

A Magyar Péter szekerét toló Népszava főszerkesztő-helyettese szerint a pedofília nem bűncselekmény, hanem betegség

– így reagált a megnyilvánulásra az Alapjogokért Központ főigazgatója.

A Népszava főszerkesztő-helyettese nem az egyedüli baloldali megmondó ember, aki hasonlóan nyilvánul meg a pedofil bűncselekményekről.

 

