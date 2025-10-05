Szánthó Miklós szerint a Népszava főszerkesztő-helyettese pedofilokat mentegetett + videó

Megosztás itt:

A Szőlő utcai botrányról beszélt a Népszava főszerkesztő-helyettese. Horváth Gábor szerint a hatalom védi az elkövetőket. A műsor egy pontján pedig azt mondta, hogy nem feltétlenül az egyén döntésétől függő bűncselekményről van szó.

A Magyar Péter szekerét toló Népszava főszerkesztő-helyettese szerint a pedofília nem bűncselekmény, hanem betegség

– így reagált a megnyilvánulásra az Alapjogokért Központ főigazgatója.

A Népszava főszerkesztő-helyettese nem az egyedüli baloldali megmondó ember, aki hasonlóan nyilvánul meg a pedofil bűncselekményekről.