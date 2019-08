Szánthó Miklós: Politikai okai is lehetnek a kvótaper időzítésének

Videóüzenetben köszöntötte a magyarokat a német kancellár a Páneurópai Piknik 30. évfordulója alkalmából. Angela Merkel azt mondta, mindig hálásak lesznek Magyarországnak a német egységért való hozzájárulásához. 1989. augusztus 19-én mintegy 600 NDK-s állampolgárt engedett át a magyar kormány Ausztriába, hogy az NSZK-ba mehessenek. Nem sokkal később teljesen megnyílt a határ a kelet-németországi menekültek előtt. A német kancellár szerint ez kulcsfontosságú volt a berlini fal lebontásához és az ország újraegyesítéséhez vezető úton. Angela Merkel és Orbán Viktor az 1989-es Páneurópai Piknik harmincadik évfordulójára rendezett hétfői megemlékezésen találkozik Sopronban. Több olyan testületi döntés végrehajtásával is adós a zuglói polgármester, amelyek a kerületet élhetőbbé tennék - erről Várnai László független önkormányzati képviselő beszélt a Magyar Nemzetnek. Már 2010 óta nem a teljesítmény alapján választották ki az MSZP vezetőit – mondta a Magyar Hírlapnak Kovács László, aki közölte, hogy örömmel támogatná az MSZP és a DK egyesülését, ha az a két párt egyenjogúságát biztosító feltételekkel történne meg. Az egykori pártelnök szerint a szocialisták jelenlegi vezetése és tagsága nem veszi eléggé komolyan a politizálóktól a tehetséget, tudást, tapasztalatot, teljesítményt és megkérdőjelezhetetlen tisztességet megkövetelő elvárásoknak a teljesítését. Gulyás Gergely szerint nemcsak arra van szükség, hogy az emberek megismerjék a vidéki életet, hanem arra is, hogy csökkentsék az infrastruktúrabeli különbségekből és a közszolgáltatások elérhetőségéből esetleg még adódó hátrányokat. A jövőévi költségvetésben útfelújításra és a falusi közösségi szolgáltatások javítására is 75-75 milliárd forint áll rendelkezésre, és az a cél, hogy hasonló összegeket biztosítsanak következő években is - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter. A gyermekétkeztetéshez kapcsolódó, törvényben foglalt ellátásokat az önkormányzatok alapvetően biztosítják, azonban jelentős részüknél annak megszervezése nem szabályszerű – mondta Pulay Gyula, a szervezet felügyeleti vezetője az M1-en. Súlyos vízválság fenyegeti a Földet, népességének negyede már most sem jut elegendő vagy megfelelő minőségű ivóvízhez - hívta fel a figyelmet Juhász Árpád geológus. A magyarok származástudata, önazonossága, egymás iránti tisztelete és szeretete, rokonaik megbecsülése egyben a jövőjük záloga - mondta az emberi erőforrások minisztere az V. Ősök Napja fesztivál bugacpusztai megnyitóján. Kásler Miklós emlékeztetett: Álmos küldetése az volt, hogy összegyűjtse a rokon népeket és erőszövetséget kovácsoljon. Művét vitte tovább az utolsó fejedelem, Vajk - az első magyar király, István -, aki ezt a küldetéstudatot új dimenzióba emelte. II. Rákóczi Ferenc fejedelem utolsó országgyűlésének emléket állító domborművet avatott fel Grezsa István miniszteri biztos a kárpátaljai Salánk községben. Felavatták Dávid Ferencnek, az unitárius egyház alapítójának egész alakos szobrát Kolozsváron. Akarata ellenére, de a kormányfő kérésére engedélyt adott az olasz belügyminiszter, hogy az Open Arms civil szervezet hajóján tartózkodó 18 éven aluli migránsok partra léphessenek. A britek jó része inkább támogatja a megállapodás nélküli Brexitet, mint Jeremy Corbyn, a Munkáspárt vezetőjének kormányfővé választását - derül ki a legfrissebb közvélemény-kutatásból. Mintegy 50 ezer ember vonult utcára Hongkongban a már felfüggesztett, de egyelőre vissza nem vont, kiadatási törvény tervezete ellen kezdődött tiltakozások tizenegyedik hetén. A hatóságok helyreállították az internetes és telefonos kapcsolatot Kasmír indiai ellenőrzése alatt álló részének egyes körzeteiben - más távközlési vonalak helyreállítása még hetekig elhúzódhat. Új fővárosa lesz Indonéziának - a hatalmas délkelet-ázsiai ország elnöke hivatalosan bejelentette, hogy a túlnépesedett Jáva szigetéről elköltöztetik a fővárost Borneó szigetére. Hatvanhárom halálos áldozata és több mint száznyolcvan sebesültje van annak az öngyilkos merényletnek, amelyet Kabulban egy esküvőn követtek el - közölték afgán hatósági források. Nyolc ember meghalt, tíz megsérült, amikor tűz ütött ki egy szállodában az ukrajnai Odesszában - száz vendéget sikerült kimenekíteni. Ismét elrendelték hatóságok a Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigetek Gran Canaria nevű szigetén a Cruz de Tejeda nevű környék és egy luxusszálloda kiürítését a tomboló tűz miatt, alig néhány nappal az után, hogy ugyanitt sikerült megfékezni a lángokat. Kína három kereskedelmi célú műholdat állított földkörüli pályára legújabb típusú hordozórakétájával. Kényszerleszállást hajtott végre egy kisrepülőgép Zamárdi térségében, senki sem sérült meg – közölte a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Halálra gázoltak egy kerékpárost a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szakolyban. A mentők nagy erőkkel biztosítják az augusztus 20-ai nemzeti ünnephez kapcsolódó fővárosi rendezvényeket – közölte Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs és pr-vezetője. Hosszú Katinka aranyéremmel fejezte be szereplését az úszók világkupa-sorozatának szingapúri állomásán, emellett a zárónapon Jakabos Zsuzsanna két, Szabó Szebasztián pedig egy ezüstérmet szerzett. A kilencedik helyen végzett a magyar váltó a triatlonosok olimpiai tesztversenyén Tokióban. Piros Zsombor kikapott az elődöntőben az olaszországi Cordenonsban zajló salakpályás férfi tenisztornán. Vitek Dáriusz a kötöttfogásúak 130 kilogrammos súlycsoportjában bronzérmet szerzett a Tallinnban zajló junior birkózó-világbajnokságon. Labdarúgó NB I: Debrecen - Zalaegerszeg 3:2 Holtan találták a Fogarasi havasok egyik szakadékában Török Zsolt aradi hegymászót.