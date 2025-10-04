Keresés

2025. október 04., szombat
Szánthó Miklós pedofília témában tette helyre a Népszava főszerkesztőjét + videó

2025. október 04., szombat 08:38 | Magyar Nemzet
A lap hozzáteszi: az Alapjogokért Központ főigazgatója osztotta meg a felvételt.

  • Szánthó Miklós pedofília témában tette helyre a Népszava főszerkesztőjét + videó

A cikk a Magyar Nemzet honlapján is elérhető.

„Na, helyben vagyunk” – írta a közösségi oldalán megosztott videóhoz Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója. A néhány másodperces videóban a Népszava főszerkesztő-helyettese a pedofilokat mentegeti. Szó szerint a következő hangzik el: 

"Egy probléma, tehát a pedofília az nem feltétlenül az egyén döntésétől függő bűncselekmény, hanem könnyen lehet, hogy betegség."

Szánthó Miklós ezt azzal kommentálta: A Magyar Péter szekerét toló Népszava főszerkesztő-helyettese szerint a pedofília nem bűncselekmény, hanem betegség. Na, helyben vagyunk.

Fotó: képernyőfotó



