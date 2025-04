Szánthó Miklós: Magyar Péterék ostobábbak, mint amennyire gonoszak

Úgy látja, hogy nem csak itt, egész Európában rajzolódik ki az antidemokratikus liberalizmus mintázata - hisze, mint arra rámutatott, Franciaországban a legesélyesebb elnökjelöltet, Marine Le Pent eltiltják az indulástól; Németországban a teljes magyar lakosság méreténél is több szavazatot szerző AfD-t kizárják a politikai életből. Ausztriában a választásokon győztes jobboldali FPÖ-t kisakkozzák a kormányalakításból, Romániában – bárkinek bármi is legyen a véleménye az ottani politikai szokásokról – szó szerint törlik a választási eredményeket, mert azok „nem voltak megfelelőek”, Lengyelországban pedig a szoftosabb szovjet diktatúrát idéző módszerekkel üldözik a jobboldali ellenzéket és bontják le a jogállamot, Brüsszel méltatlan hallgatása közepette.

Szánthó Miklós hozzátette, máshol, például Magyarországon nagyon is aktívak, a nyílt műveletek korába léptünk: kendőzetlen politikai beavatkozás és pénzügyi zsarolás révén.