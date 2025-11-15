Szánthó Miklós: Európa olyan helyzetbe lavírozta magát, hogy egyértelmű sodródásban vagyunk a háború irányába

Megosztás itt:

Szánthó Miklós azt írta: a háborúellenes gyűlésen Győrben a miniszterelnök világosan fogalmazott, amikor azt mondta, hogy Európában háborús veszély van.

Európa ugyanis ma ismét olyan helyzetbe lavírozta magát, amelyet sajnos már korábban is megtapasztalt: lassú, de egyértelmű sodródásban vagyunk a háború irányába - vélekedett.

Szánthó Miklós közölte: Orbán Viktor szerint ebből a helyzetből csak azok az országok tudnak kimaradni, amelyeknek van bátorságuk különvéleményt megfogalmazni, és van erejük érvényesíteni is azt. Magyarország pedig ezt az utat járja - húzta alá.

A főigazgató szerint a békepárti álláspont nem érzelmi állásfoglalás, hanem stratégiai döntés a magyar gazdaság, energiaellátás és biztonság érdekében, a háború lezárása pedig e tekintetben nem technikai, hanem politikai kérdés is.

Bár a térség stabilitása olyan nagyhatalmi döntésektől függ, amelyekbe Magyarország nem szólhat bele - de megvédheti saját érdekeit, s éppen "ezért építettünk fel több irányú pénzügyi és energiaügyi biztonsági hálót, köztük az amerikai megállapodásokat is" - fogalmazott, hozzátéve: ezek lényege, hogy bármilyen nemzetközi nyomás vagy válság közepette is biztosítani lehessen a magyar családok ellátását és a gazdaság működését.

"Orbán Viktor hangsúlyozta, Magyarország történelme arra tanít: a túlélésünk mindig azon múlt, hogy képesek voltunk-e megőrizni a saját döntési szabadságunkat" - mutatott rá Szánthó Miklós.

Szerinte tanulságos ilyen szempontból a magyarországi ellenzék működése. Ők "kormányra kerülésük esetén feladnák a magyar szuverenitást a brüsszeli érdekeknek megfelelően" - vélekedett.

A kormány célja ezzel szemben nem csupán a háborúból való kimaradás, hanem az, hogy a következő években is megőrizze az ország cselekvőképességét - mert csak így maradhatunk stabilak és sikeresek egy bizonytalan Európában - olvasható a bejegyzésében.

