Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 07. Csütörtök Ibolya napja
Jelenleg a TV-ben:

Radar

Következik:

Televíziós vásárlási műsorablak 10:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Szánthó Miklós: Éhes Fleck makkal álmodik

2025. augusztus 07., csütörtök 08:28 | HírTV

Ha jól értem, Fleck Zoltán, az ELTE “jogászprofesszora” – 2021 után – megint arról ábrándozik, hogy a baloldal fog győzni a választásokon és újfent tervet sző arról, hogy “forradalomra van szükség és nem kormányváltásra”. Nos, nézzük, honnan is rémlik nekünk a polgári kormányzásba láthatóan beleőrülő Fleck neve – írta az Alapjogokért Központ főigazgatója a Facebook oldalán.

  • Szánthó Miklós: Éhes Fleck makkal álmodik

Szánthó Miklós úgy fogalmazott:

,,Jól emlékszik, aki emlékszik: ő volt az egyik értelmi szerzője annak a teljesen elmeroggyant ötletnek még 4 évvel ezelőtt, hogy ha a szintén elmeroggyant Márki-Zay által vezetett baloldali szivárványkoalíció győzne, de csak feles többséget szerezne a parlamentben, akkor is át kellene írni az alkotmányt – amihez tudvalevőleg 1990 óta kétharmad kell. Ezt az országban már akkor is igen kevesen értették ép ésszel, tekintve, hogy valaminek a fele az kevesebb, mint valaminek a kétharmada. A fullkreténséget védendő-magyarázandó Fleck azt is kijelentette, hogy egy ilyen esetben majd “…időlegesen le kell mondanunk a jogállam tiszta érvényesüléséről. De ez soha nem volt másként rendszerváltáskor, nagy forradalmak után”. (Minden jó, ha a vége jó, az akkor is ultimate orbánbuktatónak megálmodott baloldali közös lista egyharmadot se kapott, Flecknek meg bilibe lógott a keze. Spoiler: most is így lesz!).

Szóval azzal ült fel újra a dilivonatra ez a “tanárember” – anyám, ő fiatal joghallatókat oktat a jogi karon! -, hogy ha most már aztán tényleg az általa favorizált, hozzá és MZP-hez hasonlóan pszichopatológiai tüneteket produkáló Magyar Péter nyeri a következő választást, akkor “akár zsarolással és fenyegetéssel is nyomást kellene gyakorolni a köztársasági elnökre a kormányalakítás érdekében, ugyanis az államfő megteheti, hogy nem a választáson nyertes párt jelöltjét kéri fel kormányalakításra. Majd, ha a vesztes nem jár sikerrel másodszor sem, új választást ír ki” – tehát ezért kell megint forradalom meg minden.

Most azon felül, hogy Fleck annak a hangos, egyébként marginális zombiSZDSZ-es értelmiségnek a típuslidérce, aki tényleg ideggyógyászati segítségre szorul, amiért nemzeti, szuverenista kormányzás van, és aki minden egyes választás előtt jön fel, mint a vomitus – szóval Fleck még ostoba is, vagy ahogy balos madárnyelven mondják, “szakmaiatlan”. Ahogy kb. minden alkotmányjogi bevezető szemináriumon megtudja az ember – ha amúgy nem lenne nyilvánvaló –, hogy alkotmányozni/alkotmányt módosítani a választóktól kapott alkotmányozó felhatalmazás (tehát min. kétharmados parlamenti többség) birtokában lehet, úgy az is tudott “szakmai körökben”, hogy Magyarországon a köztársasági elnök nem tud politikai okokból kormányt buktatni vagy kormányalakítást gátolni.

Ez 1990 óta úgy van – és ezért tragikus, hogy Flecket hallgatók közelébe engedik –, hogy a köztársasági elnöknek teljesen felesleges borsot törnie a többségbe került parlamenti erő orra alá: ha ugyanis olyan embert jelölne miniszterelnöknek, aki a többségnek amúgy politikailag nem megfelelő, egyszerűen megszavazzák, majd azzal a mozdulattal ún. konstruktív bizalmatlansági indítványt nyújtanak be ellene: ez egyszerre irányul a hivatalban lévő miniszterelnök leváltására és egy új megválasztására, ahogy ez történt 2009-ben a Gyurcsány/Bajnai-csere esetén. Ennek megszavazásához nyilván elég a feles többség. (Mindezt amúgy a német alkotmányos rendszerből emelte át anno a magyar.)

Tehát – Fleck állításával szemben – nem az államfőnek kell “gonosznak” lennie, hanem a többségnek hülyének, ha képtelen “saját” miniszterelnököt adni. Bár elnézve ezt az ostobaságot Magyar Péter politikai családjában, még ki is telne tőlük. (És itt mondjuk Fleck az, aki ostoba és gonosz egyszerre: egy közjogi méltóságot akar zsarolni? Hivatalos személy elleni erőszak előkészülete?)" – írta a főigazgató.

,,Amúgy ez az egész nem lesz nagyon releváns, mert ahhoz ellenzéki győzelem kellene jövőre, amiről láthatóan csak Fleck, meg a vele egy gyékényen (haza)áruló közvéleményalakító-kutatók álmodoznak.

Hisz éhes disznó makkal álmodik…" – tette hozzá Szánthó Miklós. 

 

Forrás: Alapjogokért Központ

Fotó: origo.hu

További híreink

Már csak napjai vannak hátra a TV2 sztárjának

Egy csapatban Bayer Zsolt, Görbicz Anita, Tóth Gabi és sokan mások – ők már a ZEBRA-kör tagjai

Most jött: óriási baj a M1-esen, roncsok, ameddig a szem ellát

Áll a bál Bulgáriában a Fradi meccse előtt: edző holttestére bukkantak reggel

Megnyílik az Oroszlánkapu: Sorsfordító energiák hatnak erre a 3 csillagjegyre

Erdei Zsolt a pénz miatt tér vissza a ringbe 51 évesen? Nem kerülte ki a kérdést

Vezércikk - Magyar Péterék perrel fenyegetik az erdélyi Nagyadorján polgármesterét + videó

Élesztő: rettegett alapanyag vagy titkos egészségbomba?

Megint megjelent a medve a borsodi településnél

További híreink

Megint megjelent a medve a borsodi településnél

Sokkoló merénylet a miniszterelnök ellen! - őrizetben a tettes, döbbenetes tervre derült fény

Baloldali vezetők durva kijelentései, amik sokkolták az országot

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Zelenszkij eltüntethette a terhelő bizonyítékokat – botrány a kijevi vezetés körül
2
Sokkoló merénylet a miniszterelnök ellen! - őrizetben a tettes, döbbenetes tervre derült fény
3
Egy csapatban Bayer Zsolt, Görbicz Anita, Tóth Gabi és sokan mások – ők már a ZEBRA-kör tagjai
4
Vezércikk - Magyar Péterék perrel fenyegetik az erdélyi Nagyadorján polgármesterét + videó
5
Donald Trump: rendkívül eredményes volt Steve Witkoff és az orosz elnök találkozója
6
Lázár János bomba bejelentése: Forradalom a MÁV-nál - mindenki döbbenetére új korszak kezdődik
7
Meghalt Szamos Miklós cukrász
8
Front – Robert C. Castel: az ukrán dróntámadások ugyan látványosak, de stratégiai áttörést aligha hoznak + videó
9
Napindító: Lerántotta a leplet a lengyel politikus az Európai Bizottságról + videó
10
Pártszimpátia alapján osztja az észt? – Lebukott a „független szakértő"

Legfrissebb híreink

Megvan a Bayern München legendájának új csapata

Megvan a Bayern München legendájának új csapata

 Thomas Müller az észak-amerikai labdarúgó-bajnokságban (MLS) szereplő Vancouver Whitecaps csapatához szerződött, miután a német bajnok Bayern München nem hosszabbította meg a lejáró szerződését.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Pártszimpátia alapján osztja az észt? – Lebukott a „független szakértő

Pártszimpátia alapján osztja az észt? – Lebukott a „független szakértő"

 Rácz András „Oroszország-szakértő” retorikája nem a függetlenséget, hanem a politikai szándékokat tükrözi – derül ki a Transzparens Újságírásért Alapítvány friss elemzéséből. A szakértőként szereplő Rácz állítólag következetes elemzései mögött szelektív mérce és politikai ízlés szerinti válogatás sejlik fel.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!