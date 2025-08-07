Szánthó Miklós: Éhes Fleck makkal álmodik

Megosztás itt:

Szánthó Miklós úgy fogalmazott:

,,Jól emlékszik, aki emlékszik: ő volt az egyik értelmi szerzője annak a teljesen elmeroggyant ötletnek még 4 évvel ezelőtt, hogy ha a szintén elmeroggyant Márki-Zay által vezetett baloldali szivárványkoalíció győzne, de csak feles többséget szerezne a parlamentben, akkor is át kellene írni az alkotmányt – amihez tudvalevőleg 1990 óta kétharmad kell. Ezt az országban már akkor is igen kevesen értették ép ésszel, tekintve, hogy valaminek a fele az kevesebb, mint valaminek a kétharmada. A fullkreténséget védendő-magyarázandó Fleck azt is kijelentette, hogy egy ilyen esetben majd “…időlegesen le kell mondanunk a jogállam tiszta érvényesüléséről. De ez soha nem volt másként rendszerváltáskor, nagy forradalmak után”. (Minden jó, ha a vége jó, az akkor is ultimate orbánbuktatónak megálmodott baloldali közös lista egyharmadot se kapott, Flecknek meg bilibe lógott a keze. Spoiler: most is így lesz!).

Szóval azzal ült fel újra a dilivonatra ez a “tanárember” – anyám, ő fiatal joghallatókat oktat a jogi karon! -, hogy ha most már aztán tényleg az általa favorizált, hozzá és MZP-hez hasonlóan pszichopatológiai tüneteket produkáló Magyar Péter nyeri a következő választást, akkor “akár zsarolással és fenyegetéssel is nyomást kellene gyakorolni a köztársasági elnökre a kormányalakítás érdekében, ugyanis az államfő megteheti, hogy nem a választáson nyertes párt jelöltjét kéri fel kormányalakításra. Majd, ha a vesztes nem jár sikerrel másodszor sem, új választást ír ki” – tehát ezért kell megint forradalom meg minden.

Most azon felül, hogy Fleck annak a hangos, egyébként marginális zombiSZDSZ-es értelmiségnek a típuslidérce, aki tényleg ideggyógyászati segítségre szorul, amiért nemzeti, szuverenista kormányzás van, és aki minden egyes választás előtt jön fel, mint a vomitus – szóval Fleck még ostoba is, vagy ahogy balos madárnyelven mondják, “szakmaiatlan”. Ahogy kb. minden alkotmányjogi bevezető szemináriumon megtudja az ember – ha amúgy nem lenne nyilvánvaló –, hogy alkotmányozni/alkotmányt módosítani a választóktól kapott alkotmányozó felhatalmazás (tehát min. kétharmados parlamenti többség) birtokában lehet, úgy az is tudott “szakmai körökben”, hogy Magyarországon a köztársasági elnök nem tud politikai okokból kormányt buktatni vagy kormányalakítást gátolni.

Ez 1990 óta úgy van – és ezért tragikus, hogy Flecket hallgatók közelébe engedik –, hogy a köztársasági elnöknek teljesen felesleges borsot törnie a többségbe került parlamenti erő orra alá: ha ugyanis olyan embert jelölne miniszterelnöknek, aki a többségnek amúgy politikailag nem megfelelő, egyszerűen megszavazzák, majd azzal a mozdulattal ún. konstruktív bizalmatlansági indítványt nyújtanak be ellene: ez egyszerre irányul a hivatalban lévő miniszterelnök leváltására és egy új megválasztására, ahogy ez történt 2009-ben a Gyurcsány/Bajnai-csere esetén. Ennek megszavazásához nyilván elég a feles többség. (Mindezt amúgy a német alkotmányos rendszerből emelte át anno a magyar.)

Tehát – Fleck állításával szemben – nem az államfőnek kell “gonosznak” lennie, hanem a többségnek hülyének, ha képtelen “saját” miniszterelnököt adni. Bár elnézve ezt az ostobaságot Magyar Péter politikai családjában, még ki is telne tőlük. (És itt mondjuk Fleck az, aki ostoba és gonosz egyszerre: egy közjogi méltóságot akar zsarolni? Hivatalos személy elleni erőszak előkészülete?)" – írta a főigazgató.

,,Amúgy ez az egész nem lesz nagyon releváns, mert ahhoz ellenzéki győzelem kellene jövőre, amiről láthatóan csak Fleck, meg a vele egy gyékényen (haza)áruló közvéleményalakító-kutatók álmodoznak.

Hisz éhes disznó makkal álmodik…" – tette hozzá Szánthó Miklós.

Forrás: Alapjogokért Központ

Fotó: origo.hu