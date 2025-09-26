Keresés

Belföld

Szánthó Miklós: Azt üzenem nektek, hogy gyenge minőségű emberek vagytok!

2025. szeptember 26., péntek 14:09 | MTI
Szánthó Miklós Szőlő utcai sajtóbotrány rágalomcunami sajtóösszeesküvés brüsszelita tiszás kormány

"Az egész Szőlő utcai rágalomcunami egy pitiáner sajtóösszeesküvés. A cél: a közbizalom aláásásával megbillenteni a jobboldalt, hogy jövőre majd jöhessen egy brüsszelita tiszás kormány" - olvasható Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója pénteken közzétett Facebook-videójához kapcsolt szövegben.

  • Szánthó Miklós: Azt üzenem nektek, hogy gyenge minőségű emberek vagytok!

"Tényleg a pofám szakad le! A balos sajtó elkezd kreálni egy ilyen rágalomhadjáratot a Szőlő utcai ügy kapcsán, nyilvánvalóan csak azért, mert a Tiszára elkezdett ráégni az adóemeléses történet, és valamivel el kellett terelni figyelmet" - mondta a videóban Szánthó Miklós.

"Kisült, hogy az egész egy rohadt nagy hazugság. Az ügynek nincsen kiskorú érintettje, nincsen politikus érintettje, nincsen semmiféle Zsolti bácsi. A csávó, a Szőlő utcai javítóintézet - nem gyermekotthon - vezetője ellen van büntetőeljárás folyamatban, de azért, mert prostikat futtatott, nagykorú nőket futtatott prostiként. Kiderült, hogy a forrásaik, ez a Káncz Csaba, meg a Kuslits Gábor, azok fullra kamuztak. És miután ez kiderül, nem az, hogy a fülüket-farkukat behúznák és kussolnának. Nem, újra támadnak, támadnak, támadnak" - hangoztatta a főigazgató.

"Elkezdenek azzal kötekedni, hogy nem megfelelő a felhatalmazása az igazságügy-miniszternek, hogy kivizsgálja ezt az ügyet, és elkezdik használni azt a rákosista taktikát, hogy vádold meg az ellenfeledet azzal, amit te magad csinálsz. És most jönnek ezzel a marhasággal, hogy az egész rágalomhadjárat dolog visszahull a Fideszre meg a jobboldalra. Hát rohadtul nem!" - mondta Szánthó Milós.

"Ti kezdtétek ezt el!" - mondta a főigazgató. "Ki volt az, aki behozta az okádék közbeszédet és szóhasználatot a magyar újságírásba? Ki volt az, aki elkezdte a pedofiliát relativizálni? Ki volt az, aki arról írt meg riportfilmeket csinált, hogy a BDSM, szadomazo kultúra, az milyen fantasztikus Magyarországon? Ti voltatok azok! Azt üzenem nektek, hogy gyenge minőségű emberek vagytok!" - mondta Szánthó Miklós.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

Kapcsolódó tartalmak

