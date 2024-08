Szánthó Miklós: A woke maga a kommunizmus, csak újrahasznosított formában

Megosztás itt:

– A napokban bejelentette, hogy az Alapjogokért Központ elindítja a Wokebusterst, a jobboldal gyorsreagálású nemzetközi hadtestét. Mi hívta életre ezt a kezdeményezést?

– Mi más, mint maga a woke. Elsőre kifejezetten idegenül cseng ez a szó, pedig mi, közép-európaiak nagyon is jól ismerjük: ez maga a kommunizmus, csak a korszellemhez illeszkedő, újracsomagolt formában. Persze, éberséget jelent – Rákosiék is ezt mondták: „éberség, elvtársak, éberség!”. Szocialisták és liberálisok vadházasságának szerelemgyereke ez a woke, csak most osztályharc helyett társadalmi igazságharc, cenzúra helyett politikai korrektség, proletáröntudat-építés helyett érzékenyítés van, de a lényeg ugyanaz: a nyugati, keresztény kultúra eltörlése, a nemzeti lét lebontása, az állami szuverenitás elsorvasztása, a család szétverése. Leninék, Kun Béláék célja is ez volt: támadni az egyházakat, világproletariátust építeni, a gyermeket szembefordítani a szüleivel. Modern köntösben ez ma az úgynevezett eltörléskultúra, műalkotások, intézmények átírása, átnevezése „bűnös” múltjuk miatt; erről szól a döntéshozatal kiszervezése helyi-nemzeti szintről nemzetközi testületek és hálózatok kezébe; és legfőképpen erről szól a genderpropaganda, hiszen az új elvtársak jól tudják, hogy a birodalmi, diktatórikus törekvések gátját mindig is a család képezte. Erkölcsi, politikai, de már egészségügyi kötelesség is nyílt sisakos támadójátékot indítani ezzel az istentelen, hazátlan, gyermekellenes kurzussal szemben. Erről szól a Wokebusters.

