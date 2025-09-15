Keresés

2025. 09. 15.
Belföld

Szánthó Miklós: A migráció miatt Nyugat-Európa ugyanis elesett, Magyarország viszont biztonságos hely

2025. szeptember 15., hétfő 09:43 | MTI
Szánthó Miklós Alapjogokért Központ migránsok „röszkei csata"

A "migránshordák" 10 évvel ezelőtt rohamozták meg a határkerítést Röszkénél, de Magyarország megvédte és azóta is megvédi a határait - közölte az Alapjogokért Központ főigazgatója hétfőn a Facebook-oldalán.

  • Szánthó Miklós: A migráció miatt Nyugat-Európa ugyanis elesett, Magyarország viszont biztonságos hely

Szánthó Miklós a közösségi oldalára feltöltött videójában azt mondta: mindenki gondoljon bele abba, hogy milyen lenne, ha napi egymillió forint bírságot kellene csak azért fizetnie, mert kerítést húz fel a háza elé.

Ugyanis Magyarországot Brüsszel a mai napig egymillió euróra bírságolja, csak azért, mert kerítést húzott fel, és ezzel védi a hazát - tette hozzá.

"Őszintén szólva ez még mindig bőven megéri. A migráció miatt Nyugat-Európa ugyanis elesett, Magyarország viszont biztonságos hely. Holnap, szeptember 16-án, a röszkei csata 10 éves évfordulóján újra mindenki figyelje a röszkei határátkelőt" - fogalmazott a főigazgató.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

