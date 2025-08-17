Szánthó Miklós: A két atomhatalom közti párbeszéd minden ember biztonságát növeli

A héten ötszáz új digitális polgári kör jött létre, és több is jön majd még – közölte Orbán Viktor a digitális polgári körök (DPK) tagjainak írt hírlevélben a Magyar Nemzet beszámolója szerint.

A fogyatékosságügyi szervezetek és a kormány együttműködésének eredményeként idén is odafigyelnek a speciális szempontokra augusztus 20-án.

A balliberális média védelmébe vett olyan előadót, aki az illegális szerhasználatot népszerűsíti + videó

Mint emlékezetes Pogány Induló a kábítószer-használatot népszerűsítette a Sziget Fesztiválon, valamint több alkalommal is a drogfogyasztás mellett kampányolt. Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos úgy fogalmazott: Magyarországon fel kell lépni minden olyan cselekedet ellen, ami illegális.