Szánthó Miklós emlékeztetett: a magyar miniszterelnök már évekkel ezelőtt megjósolta, hogy a háború lezárása Donald Trump és Vlagyimir Putyin megállapodásától függ. A főigazgató abszurdnak tartja a liberális baloldal kritikáit, amelyeket az alaszkai találkozóról fogalmaztak meg. Szánthó Miklós kiemelte: a két atomhatalom közti párbeszéd minden ember biztonságát növeli.
Belföld
Szánthó Miklós: A két atomhatalom közti párbeszéd minden ember biztonságát növeli
2025. augusztus 17., vasárnap 11:59 | HírTV