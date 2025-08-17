Keresés

2025. 08. 17. Vasárnap
Belföld

Szánthó Miklós: A két atomhatalom közti párbeszéd minden ember biztonságát növeli

2025. augusztus 17., vasárnap 11:59 | HírTV

Soha nem jártunk ennyire közel a békéhez, mint az amerikai és az orosz elnök alaszkai csúcstalálkozója után - erről írt közösségi oldalán az Alapjogokért Központ főigazgatója.

  • Szánthó Miklós: A két atomhatalom közti párbeszéd minden ember biztonságát növeli

Szánthó Miklós emlékeztetett: a magyar miniszterelnök már évekkel ezelőtt megjósolta, hogy a háború lezárása Donald Trump és Vlagyimir Putyin megállapodásától függ. A főigazgató abszurdnak tartja a liberális baloldal kritikáit, amelyeket az alaszkai találkozóról fogalmaztak meg. Szánthó Miklós kiemelte: a két atomhatalom közti párbeszéd minden ember biztonságát növeli.

Az Egyesült Államok lemondja az augusztusra tervezett kereskedelmi tárgyalásokat Indiával

