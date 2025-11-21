Szankciómentesség magyar módra: A Célpont bemutatja, hogyan úsztuk meg azt, amibe Bulgária és Románia belerokkan + videó
2025. november 21., péntek 23:00
| Hír TV
Szankciómentesség – ezt a szót ízlelgeti most fél Kelet-Európa. Orbán Viktor miniszterelnök geopolitikai mesterhúzása, a Donald Trumppal kötött megállapodás az orosz energiahordozókra vonatkozó mentességről, nemcsak diplomáciai siker, hanem gazdasági védőpajzs. A Célpont oknyomozása feltárja a kontrasztot: hogyan vált a sokat kritizált magyar különút a túlélés egyetlen zálogává egy energiaéhes kontinensen.
