Szándékosan titkolja a programját a Tisza Párt + videó

Nagyon-nagyon későn és sokára lesz nyilvános mindez, azért, amit az előbb Áron mondott - tavasz óta készül a Tisza Párt választási programja, de az utolsó pillanatig titkolni akarják. Egy kis részletét is csak a választás előtt közvetlenül mutatják meg. Erről beszélt Tarr Zoltán egy újabb leleplező hangfelvételen.

Augusztus végén a Tisza párt etyeki fórumán ismerte be a Dalnoki Áron a párt gazdasági munkacsoportjának vezetője, hogy adóemelést terveznek. Tarr Zoltán azt is beismerte, hogy az egykulcsos adórendszer megváltoztatásának ötlete egyenesen Magyar Pétertől származik. Magyar Péter és képviselői azonban tagadnak.

Magyar Péter színésze, Nagy Ervin pedig az Indexnek úgy nyilatkozott: azért nem mondhatnak el mindent a választások előtt mert az támadási pontot nyújtana az ellenfeleiknek.