Belföld

Szándékosan titkolja a programját a Tisza Párt + videó

2025. szeptember 09., kedd 12:46
program TISZA Párt

Szándékosan titkolhatja a Tisza párt a programját - ez derül ki a Magyar Nemzet birtokába került újabb felvételből. Ezen Tarr Zoltán arról beszél, hogy bár tavasz óta készül a programjuk, azt csak csak közvetlenül a választások előtt mutatják be, akkor is csak egy kis részét.

  • Szándékosan titkolja a programját a Tisza Párt + videó

