Számtalan jogszabályt sérthet Magyar Péter javaslata

– A hazai alkotmányos gyakorlat fényé­ben a felvetés nem csupán az alkotmányos kereteket feszíti szét, de teljes mértékben komolytalan is – fogalmazott lapunknak ifj. Lomnici Zoltán azzal kapcsolatban, hogy Magyar Péter új vagyonnyilatkozati rendszert és vagyonosodási vizsgálatot vezetne be a politikusok és hozzátartozóik esetében. A Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány tudományos igazgatója jelezte, hogy az Alkotmánybíróság egy korábbi határozata kimondja, hogy a magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog ugyan nem abszolút, de annak kiszolgáltatását csak törvény és csak kivételes esetekben írhatja elő.

Your browser does not support the video tag.