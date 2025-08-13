Számtalan alkalommal szavazott együtt a Tisza Párt a Demokratikus Koalícióval + videó

Megosztás itt:

A miniszterelnökséget vezető miniszter a Harcosok Órája című műsorban beszélt arról, hogy a balliberális oldalon egyre inkább a politikai propaganda vette át a hírek helyét.

Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter: "A Tisza párt minden mondatában a magyar baloldal minden követelését vette át, tehát semmilyen újszerű ajánlata a Tisza pártnak nincs. Ha valaki meghallgatja azt a néhány beszédet amit a Tisza párt vezetőitől és Magyar Pétertől hallani lehetett és tartalmilag leírja az állításokat, akkor az megegyezik azzal amit Gyurcsány Ferenc vagy éppen Dobrev Klára az elmúlt években számtalanszor elmondott. Minden pontjában."

Ilyen például, hogy mind a két párt vezetője börtönnel fenyegette a miniszterelnököt és a kormánypárti politikusokat.