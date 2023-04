Számos negatív hatása is lehet az időjárás-változásnak a szervezetre

Megosztás itt:

Hatalmas pelyhekben esik a hó a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Bükkszentkereszten. Sokan szánkózással kezdték a pénteki napot. Azonban nem ez a megszokott áprilisi időjárás.

Jelentős havazást jósoltak a meteorológusok az ország több pontján, és az előrejelzés be is jött. Az intenzív havazásnak köszönhetően pedig a hótakaró több helyen elérte az 5 centiméteres vastagságot, de volt, ahol 10 centinél is több hullott.

A húsvéti ünnepek kapcsán pedig sokan ki is használták a szokatlan tavaszi időjárást: hónyulakat építettek, ezzel is hangolódva az ünnepekre.

Sokak arcára mosolyt csalt a szeszélyes tavaszi időjárás, azonban ezzel nem volt mindenki így.

A hideg időjárásnak és a tavaszi hóesésnek azonban nem csak környezeti kárai vannak, de sok esetben még az egészséges emberek szervezetét is megterheli.