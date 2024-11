Számos helyen akadtak el, csúsztak árokba járművek, kidőlt fák akadályozzák a közlekedést több úton

A 8-as főút 31-32-es kilométere között, a pétfürdői elágazónál is elakadt kamion miatt van szükség segítségre, és a főút 67-es kilométernél, Herendnél is több autó nem tud továbbhaladni. A 7307-es úton, Barnagnál egy hókotró csúszott árokba, a 81-es főút 33-as kilométerénél egy kamion nem tud feljutni az emelkedőn.

