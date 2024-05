Számos celebet átvertek Magyar Péter „anyósának” bűntársai

Emlékezetes, a Buda-Cash- és a Quaestor-botrányhoz hasonlító bűnügy szálai egészen a 2010-es évekig és egy, a celebvilágban is jól ismert nagykátai ikerpárig nyúlnak vissza. F. Attila és testvére, illetve az általuk létrehozott, S. Máriát is a soraikban tudó bűnszervezet megszámlálhatatlan embert vert át. Az ikerpár által irányított szervezet egyébként közel nyolcmilliárd forintot szedett össze jó befektetést ígérve, de alig 1,5 milliárdot fizettek vissza tőke vagy kamat formájában a megtévesztett embereknek. A hálózat tíz–harminc százalékos kamatokkal csábította a befektetőket, amit csak néhány embernek fizettek ki.

Az átvert emberek között van számos celeb és alvilági figura, de az ügy irataiból az is kiderül, hogy egy ismert magyar milliárdos testvére is áldozatul esett a csalássorozatnak. A férfi ugyanis több mint százmillió forintot adott át S. Mária bűntársainak, ám az üzletből nem lett semmi, a bűnözők felszívódtak a pénzzel.

