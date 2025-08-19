Keresés

Számos budapesti program várja az érdeklődőket Budapesten

2025. augusztus 19., kedd 17:57 | MTI
programok ünnep államalapítás ünnepe Szent István Nap

Eljött a Szent István-nap rendezvénysorozat csúcspontja: augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén Budapest számos pontján lesznek koncertek, előadások, foglalkozások kicsiknek és nagyoknak egyaránt - közölték a szervezők az MTI-vel kedden.

A közlemény szerint érdemes korán érkezni, hogy mindenre jusson idő, mielőtt 21 órakor elkezdődik Európa legnagyobb tűzijátéka és drónshow-ja, a Tűz és fények játéka.

Az állami ünnep légi parádéval indul 9 órakor a Duna felett, majd Szent István-napi díszünnepséggel folytatódik a Kossuth téren, ahol Magyarország lobogójának felvonása, valamint az újonnan végzett honvédtisztjelöltek nyilvános eskütétele következik. A Szent Korona 10 órától 18 óráig díjmentesen látogatható a Parlamentben, 17 órakor pedig Marton Zsolt váci megyéspüspök mond szentbeszédet a Bazilikában, az ünnepi misén, majd kezdődik a Szent Jobb-körmenet.

A Csárdafesztiválon 17 órától Pál István Szalonna és Bandája jubileumi koncertet ad. Az ország kenyereit és tortáit a Magyar Ízek Utcájában lehet megkóstolni. A Szent István-napi kenyér ünnepélyes felszelése 10 órakor lesz a Várkert Bazárban.

A Művészkertben délelőtt a Kaláka koncertje, délután irodalmi ihletésű előadások lesznek, színpadra lép a 80 éves Hobo is. A Varázsligetben 17 órától Bodrogi Gyula beszél Süsüről.

Az aktívabb szórakozásra vágyókat a Családi élménysziget fogadja, ahol reggel Rubint Réka tart bemelegítő edzést, este pedig Zoltán Erika lép színpadra, majd a Band of StreetS fellépésével zárul a nap. A budai várban, a Tóth Árpád sétányon található Hősök útján 8 sorsfordító döntés históriáját mutatják be hagyományőrző csoportok. A Road Movie Live-on, a Műegyetem rakparton 18 órakor Curtis, 19 óra 30 perckor pedig a Road lép színpadra.

A Szent István-nap programjaival kapcsolatos részletes információk a folyamatosan frissülő szentistvannap.hu weboldalon és az ünnepségsorozat hivatalos mobilalkalmazásában olvashatók - közölték a szervezők.

