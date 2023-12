Számlagyárügy: a DK-s polgármester kampányfinanszírozásról beszélt, a többi fővárosi politikus nem tud semmiről semmit + videó

Megosztás itt:

Hetek óta foglalkozik a sajtó azzal, hogy egy több száz milliós számlagyár felszámolásakor az Amnesty International Magyarország igazgatójának testvérére, Vig Mórra csapott le a Nemzeti Adó- Vámhivatal (NAV), az üggyel összefüggésben pedig sorra esnek ki a csontvázak a szekrényből. A Magyar Nemzet szerdán a Fővárosi Közgyűlésen annak próbált utána járni, mit tudnak az esetről a baloldal budapesti politikusai.

Őrsi Gergely helyzete annyiban sajátos, hogy a II. kerület szocialista polgármesterének közös képe is van Vig Mórral. A Magyar Nemzet így azt szerette volna megtudni, hogy a kerületvezető milyen embernek ismerte meg a praxistól eltiltott ügyvédet. Őrsi megerősítette, hogy kétszer vagy háromszor találkozott Vig Mórral, ám ennek jelentőségét azzal próbálta bagatellizálni, hogy csupán egy elektromos járműflottát néztek meg együtt. Az MSZP-s politikus leszögezte, hogy az ügyet az igazságszolgáltatásnak kell kivizsgálnia, ahogy ugyanezen az állásponton volt Gajda Péter kispesti polgármester is. Tüttő Kata MSZP-s főpolgármester-helyettes már nem volt hajlandó érdemben reagálni a témában feltett kérdésekre, csakúgy mint V. Naszályi Márta párbeszédes polgármester: a mikrofon előtt mindketten más, szerintük fontosabb témáról kezdtek sajátos monológba.

A DK-nál kibújt a szög a zsákból

A Magyar Nemzet megszólaltatta a DK-s Niedermüller Pétert is, a VII. kerület vezetője szerint az eset nem politikai kérdés. Ehhez képest párttársa, Szaniszló Sándor a Vig Mór ügyet firtató kérdésre a Magyar Nemzet riporterének leszögezte: a Demokratikus Koalíciónak semmi köze nem volt ezekhez az ügyekhez, amelyek külföldről származó kampányfinanszírozást érintenek. A meglepett újságíró azonnal visszakérdezett, jól érti-e, hogy a XVIII. kerületi polgármester az Amnesty-vezér testvérének ügyéről beszél, amire a politikus egyértelmű választ adott: „Minden mindennel összefügg”.

Karácsony erről sem tud semmit

Karácsony Gergely ez ügyben is azt a taktikát követte, amit a 99 Mozgalom gyanús pénzügyeivel és az azok miatt elrendelt házkutatásokkal kapcsolatban: nem tud semmiről. A főpolgármester a Magyar Nemzetnek most arról beszélt, vannak olyan nemzetközi szervezetek, amelyek hasznos munkát végeznek és szerinte ezért érhetik őket támadások. Karácsony Gergely többször is elmondta, hogy nem tudja mi történt, és nem ismeri az ügy részleteit.

