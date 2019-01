Szalonképes rasszizmus és antiszemitizmus?

2019. JANUÁR 24., CSÜTÖRTÖK A MÁSODIK SZAKASZÁBA LÉPETT A STOP SOROS TÖRVÉNYCSOMAG MIATT INDULT KÖTELEZETTSÉGSZEGÉSI ELJÁRÁS MAGYARORSZÁG ELLEN. AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG INDOKLÁSSAL ELLÁTOTT VÉLEMÉNYT KÜLD MAGYARORSZÁGNAK, A MAGYAR HATÓSÁGOKNAK KÉT HÓNAPJUK VAN, HOGY VÁLASZOLJANAK ERRE. GULYÁS GERGELY: A KORMÁNY CÉLJA, HOGY AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEIBEN A BEVÁNDORLÁST TÁMOGATÓ HELYETT AZ ELLENZÕ TÖBBSÉG JÖJJÖN LÉTRE. NEM VALÓSZÍNÛ, HOGY AZ UNIÓ EL TUD VONNI FORRÁSOKAT A TAGÁLLAMOKTÓL TETTE HOZZÁ A MINISZTERELNÖKSÉGET VEZETÕ MINISZTER. GULYÁS GERGELY KANCELLÁRIAMINISZTER ELÍTÉLI SNEIDER TAMÁS FELESÉGÉNEK KARLENDÍTÕS, A SAJÁT LAKODALMÁN A NÁCI KÉZJELET BEMUTATÓ VIDEÓJÁT HÍR TV. JOBBIK: KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉSEKEN KELL SZEMBESÍTENI A FIDESZESEKET A TÚLÓRÁT SZABÁLYOZÓ TÖRVÉNNYEL JELENTETTE BE JAKAB PÉTER. FIDESZ: A BALOLDAL NEM BECSÜLTE A MUNKÁT ÉS AGYONADÓZTATTA A BÉREKET, A FIDESZ-KDNP KORMÁNYZÁSA ÓTA JOBBAN MEGÉRI DOLGOZNI. GULYÁS GERGELY: A JOBBIK ÉS A BALOLDAL ÖSSZEFOGÁSA ARRÓL SZÓL, HOGY A BALOLDAL PRÓBÁLJA SZALONKÉPESSÉ TENNI A RASSZIZMUST ÉS AZ ANTISZEMITIZMUST. JÖVÕ HÉTFÕTÕL VASÁRNAPIG BONYOLÍTJA LE KÖZÖS FÕPOLGÁRMESTER-JELÖLTJÉT KERESÕ ELÕVÁLASZTÁSÁT AZ MSZP, A DK, A PÁRBESZÉD ÉS A SZOLIDARITÁS. RÉTVÁRI BENCE: 391 MILLIÓ FORINTOS BERUHÁZÁS-ELÕKÉSZÍTÕ TÁMOGATÁST KAP HÁROM ZENEMÛVÉSZETI ISKOLA. A TAVALYI 2-10%-OS DRÁGULÁS UTÁN AZ IDÉN 5-10%-KAL LESZ MAGASABB AZ ÉPÍTÕANYAGOK ÁRA VILÁGGAZDASÁG. LEÁLLT A TERMELÉS A GYÕRI AUDI GYÁRBAN, A PÉNTEKI FIGYELMEZTETÕ SZTRÁJK ÓTA A SZAKSZERVEZET NEM KAPOTT AJÁNLATOT A CÉGVEZETÉSTÕL. FOLYTATÓDNAK A BÉRTÁRGYALÁSOK AZ AUDI HUNGARIA ZRT. ÉS AZ AUDI HUNGÁRIA FÜGGETLEN SZAKSZERVEZET KÖZÖTT MTI. A NEMZETI ESZKÖZKEZELÕ MEGKEZDI AZ INGATLANOK VISSZAVÁSÁRLÁSÁRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ LEVELEK POSTÁZÁSÁT. AZ ÉRINTETTEKNEK 60 NAPJUK VAN ARRA, HOGY NYILATKOZZANAK AZ ÁTADOTT INGATLANJUK KEDVEZMÉNYES VISSZAVÁSÁRLÁSÁRÓL. A RÁDAY UTCAI KOLLÉGIUM HASZNÁLHATATLANNÁ VÁLT A SZERDA ESTI TÛZ KÖVETKEZTÉBEN EZÉRT A VIZSGAIDÕSZAKOT FELFÜGGESZTETTÉK. DÖMÖTÖR CSABA: HETEKEN BELÜL ELDÕL, MILYEN TOVÁBBI KEDVEZMÉNYEKKEL SEGÍTI A KORMÁNY A MAGYAR CSALÁDOKAT MAGYARORSZÁG ÉLÕBEN. NOVÁK KATALIN: 2019 VÉGÉRE MINDEN OLYAN TELEPÜLÉSEN LESZ BÖLCSÕDE, AHOL LEGALÁBB NEGYVEN 3 ÉV ALATTI GYEREK ÉL. FÜLÖP ATTILA ÁLLAMTITKÁR: A NEVELÕSZÜLÕK IS KAPHATNAK GYEDET 2020. JANUÁR 1-JÉTÕL, A GYERMEKVÉDELEM ZÁSZLÓSHAJÓJA A NEVELÕSZÜLÕI HÁLÓZAT. FEBRUÁR 18-IG JELENTKEZHETNEK KÁRPÁT-MEDENCEI KÖZÉPISKOLÁK A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG ÁLTAL MEGHIRDETETT DIÁKUTAZTATÁSI PROGRAMRA. ANDY VAJNÁT BUDAPESTEN, A FIUMEI ÚTI TEMETÕBEN HELYEZIK ÖRÖK NYUGALOMRA. KÖTELEZETTSÉGSZEGÉSI ELJÁRÁST INDÍTOTT AUSZTRIA ELLEN AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG A CSALÁDI ELLÁTÁSOK ÉS ADÓKEDVEZMÉNYEK ÜGYÉBEN. AUSZTRIA MEGVONTA AZ ORSZÁGBAN DOLGOZÓ UNIÓS POLGÁROK CSALÁDI ELLÁTÁSÁT ÉS ADÓKEDVEZMÉNYEIT, HA A GYEREKEIK KÜLFÖLDÖN ÉLNEK. KIVONULHAT AZ AIRBUS NAGY-BRITANNIÁBÓL, HA ALKU NÉLKÜLI BREXITRE KERÜL SOR KÖZÖLTE A CÉG VEZÉRIGAZGATÓJA. SOROS GYÖRGY 24. ALKALOMMAL TALÁLKOZOTT MAGAS RANGÚ BRÜSSZELI VEZETÕVEL A DAVOSI VILÁGGAZDASÁGI FÓRUMON. DEUTSCH TAMÁS EP-KÉPVISELÕ: AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGNAK VILÁGOS VÁLASZT KELL ADNIA ARRA, HOGY KIK KEZDEMÉNYEZTÉK A TALÁLKOZÓKAT ÉS MIBEN ÁLLAPODTAK MEG. EURÓPA EGYIK LEGFONTOSABB FELADATA, HOGY HATÉKONYAN KEZELJE A MIGRÁCIÓT JELENTETTE KI VIORICA DANCILA ROMÁN KORMÁNYFÕ BRÜSSZELBEN. LETETTE A HIVATALI ESKÜT CSÜTÖRTÖKÖN KINSHASÁBAN FELIX TSHISEKEDI, KONGÓ ÚJ ELNÖKE, BÁR A VÁLASZTÁSOK TISZTASÁGÁT TÖBBEN MEGKÉRDÕJELEZTÉK. ÕRIZETBE VETTÉK ALEX SALMOND VOLT SKÓT MINISZTERELNÖKÖT SZEXUÁLIS ZAKLATÁS VÁDJÁVAL. THERESA MAY BRIT MINISZTERELNÖK SZERINT A BREXIT ELHALASZTÁSA SEMMIT NEM OLDANA MEG. MICHEL BARNIER UNIÓS BREXITÜGYI FÕTÁRGYALÓ: JELENLEG A RENDEZETLEN BREXIT ESÉLYE A LEGNAGYOBB. A BRIT IPARSZÖVETSÉG SZERINT LONDONNAK ÉVI 40 MILLIÁRD FONTJÁBA KERÜLHET A MEGÁLLAPODÁS NÉLKÜLI KILÉPÉS. NEM LESZNEK TÖBBÉ RENDSZERES SAJTÓTÁJÉKOZTATÓK A FEHÉR HÁZBAN - JELEZTE TWITTER-FIÓKJÁN DONALD TRUMP. A SZÍRIAI KORMÁNY FELFÜGGESZTETTE AZ EURÓPAI UNIÓ DIPLOMATÁI ÉS TISZTSÉGVISELÕI SZÁMÁRA A TÖBBSZÖRI BELÉPÉST BIZTOSÍTÓ VÍZUMOK KIADÁSÁT. TIZENHÁROM ÉV BÖRTÖNRE ÍTÉLTE CSÜTÖRTÖKÖN VIKTOR JANUKOVICS VOLT UKRÁN ÁLLAMFÕT A KIJEVI BÍRÓSÁG HAZAÁRULÁS ÉS HÁBORÚ KIROBBANTÁSÁBAN VALÓ BÛNSEGÉDLET CÍMÉN MAGYAR IDÕK. ÚJABB POKOLGÉP ROBBANT DAMASZKUSZBAN, AZ OROSZ NAGYKÖVETSÉG KÖZELÉBEN KÖZÖLTE A SZÍRIAI ÁLLAMI MÉDIA. FELROBBANT EGY GÁZPALACK EGY CSALÁDI HÁZBAN ZAGYVASZÁNTÓN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. ÖSSZEÜTKÖZÖTT EGY KISTEHERAUTÓ ÉS EGY SZEMÉLYAUTÓ KABA ÉS PÜSPÖKLADÁNY KÖZÖTT, A BALESETBEN A GÉPKOCSI VEZETÕJE ÉLETÉT VESZTETTE POLICE.HU. ÖSSZEÜTKÖZÖTT HÁROM AUTÓ A 8-AS FÕÚTON CSÓR KÜLTERÜLETÉN, A FORGALOM FÉLPÁLYÁN HALAD POLICE .HU. JEGES, ÓNOS ESÕRE, HÓRA ÉS VIHAROS SZÉLRE FIGYELMEZTET AZ OMSZ A KÖVETKEZÕ NAPOKBAN. KIGYULLADT A REFORMÁTUS EGYHÁZ RÁDAY KOLLÉGIUMA TEGNAP ESTE BUDAPESTEN, A TÛZBEN EGY EMBER MEGHALT. ORBÁN VIKTOR FELAJÁNLOTTA, HOGY A KORMÁNY SEGÍTSÉGET NYÚJT A KÁROK ELHÁRÍTÁSÁHOZ ÉS AZ ÉPÜLET RENDBETÉTELÉHEZ. MEGHALT URI ISTVÁN JÁSZAI MARI-DÍJAS SZÍNÉSZ, A CENTRÁL SZÍNHÁZ MÛVÉSZE, 73 ÉVES VOLT. VÁDAT EMELTEK EGY FÉRFI ELLEN, AKI PUSKÁT, REVOLVERT, TÖLTÉNYEKET ÉS KÉZIGRÁNÁTOKAT ÁSOTT EL KISKÕRÖSI HÁZA UDVARÁN.