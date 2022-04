Megosztás itt:

A hazai forgalmazó ezért visszavonta a gyártó számos termékét, például a Schokobonst és a Kinder Mix-et is, de a meglepetés tojást is. A NÉBIH arra kéri a vásárlókat, hogy ha az érintett termékekből vásároltak, azt ne fogyasszák el. A Salmonella okozta fertőzés jellemző tünete a hasmenés, hányás és a magas láz is.