Szalay-Bobrovniczly Kristóf: A magyar honvédek helytálltak Koszovóban

Megosztás itt:

A katonák akkor sebesültek meg, amikor megpróbálták feloszlatni a helyi szerb kisebbség tüntetését, a demonstrálók azonban rájuk támadtak. A NATO és az Európai Unió elítélte az erőszakot. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter pedig azt közölte Koszovó kapcsán: hatalmas robbanás közeleg Európa Közepén.

A Honvédség repülőgépe kedden délután három óra előtt pár perccel érkezett a Liszt Ferenc Repülőtérre. A 27 sérült honvéd közül 12-en érkeztek haza fedélzetén.

A magyar katonák hétfőn sebesültek meg, amikor megpróbálták feloszlatni a helyi szerb kisebbség tüntetését, a demonstrálók azonban rájuk támadtak. Hét honvéd állapota súlyos, hárman lőtt sérüléseket szenvedtek. Állapotuk stabil, senki sincs életveszélyben.

A honvédeket érkezés után Szalay-Bobrovniczky Kristóf köszöntötte. A miniszter szerint a honvédek helyt álltak Koszovóban, ezért elismerés illeti őket.

– A most hazaérkezőket a lehető legrövidebb időn belül a családjaikkal való gyors találkozó után a Honvéd Kórházba szállítják, ahol gondoskodnak állapotukról. A magyar kormány és én magam is rendkívül büszke vagyok arra, hogy a magyar katonák bizonyították rátermettségüket – tette hozzá a miniszter.

A honvédek helytállását méltatta a külgazdasági és külügyminiszter is.

Szijjártó Péter szerint Magyarországnak nemzetbiztonsági érdeke a Nyugat-Balkán békéje, ezért is pártolja a kormány a térség mielőbbi uniós csatlakozását. Hozzátette azt is: Magyarország nem csak beszél minderről, de tesz is érte, ezért szolgálnak százszámra magyar katonák a Nyugat-Balkánon: Koszovóban és Bosznia-Hercegovinában.

A NATO közleményében ítélte el a KFOR katonái ellen elkövetett támadásokat.

Josep Borrell, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, miután telefonbeszélgetést folytatott Albin Kurti koszovói miniszterelnökkel és Alexander Vucic szerb elnökkel, akiket a feszültség csökkentésére szólította fel őket.

"Nagy robbanás" készül Európa közepén, ugyanazon a helyen, ahol a NATO 1999-ben agressziót követett el Jugoszlávia ellen" - ezt közölte Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a koszovói összecsapások kapcsán.

A miniszter hozzátette: ami a világban történik, az geopolitikai jellegű, és a helyzet olyan geopolitikai megoldást igényel, amely biztosítaná az európai államok biztonságát úgy, hogy egyetlen tömbnek, így a NATO-nak sem lehet joga erőfölényre hivatkozni.