Szalay-Bobrovniczky Kristóf: védelmi innovációval építjük tovább a jövő haderejét!

A honvédelmi tárca vezetője Thamer M. Al-Muhid-al, a Szaúd-arábiai Hadiipari Holding (Saudi Arabian Military Industries, SAMI) vezérigazgatójával folytatott megbeszélését követően kiemelte: "Szaúd-Arábia mára nemcsak térségi, hanem globális szinten is kiemelt szereplője a védelmi innovációnak." Mint mondta, a SAMI a modern hadviselés kihívásaira keres technológiai válaszokat, összhangban a haderők fejlesztési irányvonalaival.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta, hogy a megbeszélés egyik központi célja az országaink közötti együttműködés lehetőségeinek feltérképezése volt a védelmi innováció területén. Hozzátette: elkötelezettek vagyunk a technológiailag fejlett, ütőképes fegyveres erők kiépítése mellett, ami megalapozhatja a gyakorlati szakmai együttműködést.

A honvédelmi miniszter kiemelte: a találkozó megnyithatja az utat a közös projektek előtt olyan területeken, mint a védelmi technológia, a kutatás-fejlesztés és az ipari együttműködés, amelyek kiemelt fontosságúak saját védelmi iparunk fejlődéséhez.

A tárcavezető emlékeztetett: Magyarország 2016 óta következetesen fejleszti védelmi képességeit. A NATO által elvárt, GDP 2%-át kitevő védelmi kiadásokat már a határidő előtt teljesítettük, és elfogadtuk Donald Trump javaslatát is a védelmi költségvetés további növelésére vonatkozóan. A költségvetés jelentős részét ma is fejlesztésekre és beszerzésekre fordítjuk. Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta, hogy a haderőmodernizáció sikeressége lehetővé teszi, hogy új, a szövetségi struktúrákon kívüli partnerekkel is aktívan keressük az együttműködést. "Ez a megközelítés megalapozza a nemzetközileg versenyképes és ellenálló magyar védelmi ipart" - zárta szavait.

